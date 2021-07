Pays Basque : la réouverture du Château de Brindos reportée au printemps 2022

En octobre 2020, le Tribunal de Commerce de Bayonne a choisi Millésime pour le rachat du Château de Brindos à Anglet, un établissement jusque-là possession de l’ancien international de rugby Serge Blanco. A ce moment-là, le groupe immobilier bordelais annonçait une ouverture pour cet été mais c’était sans compter sur la crise sanitaire et des différents délais qui se sont allongés. "Rouvrir pour l'été, c'était vraiment trop court et c'était plus raisonnable de prendre un peu plus de temps, explique Philippe Monnin, le fondateur et gérant de Millésime. Et ensuite, on n'allait pas ouvrir au milieu de l'hiver. Donc on a préféré repousser au printemps 2022". Ce devrait être en avril 2022.

"On va remettre un petit peu la belle endormie sur les rails"

Depuis le mois de mai 2020, des travaux sont engagés dans la bâtisse de 1932. Les 29 chambres et suites sont en cours de rénovation. Le nouveau propriétaire garde aussi l'espace restauration et la piscine. En revanche, l’actuelle salle de séminaire de 300 places va devenir un "espace bien-être qui va communiquer avec la piscine extérieure. On va remettre un petit peu la belle endormie sur les rails", s’enthousiasme Philippe Monnin.

Le groupe entend également investir le lac de 12 hectares avec des chambres d'hôtel sur bateaux flottants, de nouveaux espaces de spa et des activités aquatiques. Une manière pour Millésime de rouvrir le Château aux habitants du Pays basque et ne plus se contenter de la clientèle touristique haut de gamme. Un projet annoncé à 13 millions d’euros (rachat + travaux). Une soixantaine de postes seront créés. Le recrutement a d’ailleurs déjà commencé