Le château de Carneville "presque sauvé" de la mérule

Après sa construction au XVIIIe siècle, les travaux entrepris par la famille de Tocqueville à l'aube des années 1930, ce vaste chantier est sans nul doute le troisième temps fort de l'existence du château de Carneville, près de Saint-Pierre-Eglise. Des travaux entamés en septembre 2017 pour éradiquer un ennemi sournois : la mérule, un champignon qui mange le bois. En juillet 2016, quatre ans après l'achat de la demeure, c'est le début des gros soucis pour le jeune chatelain Guillaume Garbe : "on a un morceau du plafond du vestibule d'entrée qui s'est effondré. Un diagnostic a été fait, et il s'est avéré que c'était la mérule", explique le propriétaire.

La fin du chantier de traitement de la mérule est espéré pour la fin de l'année 2021 - Guillaume Garbe

Le champignon dévore le château. A l'été 2017, la mérule a déjà attaqué plus de 1000 mètres carrés du bâtiment. Des travaux débutent au mois de septembre. Mais ils sont rapidement stoppés, dès janvier 2018 : "Les travaux ne servaient à rien tant qu'on n'avait pas réglé le problème des infiltrations d'eau", liées à des gouttières sous-dimensionnées.

Deux millions d'euros de travaux

En février 2018, décision est prise de restaurer l'intégralité de l'extérieur du château. "Et c'est là qu'on peut dire que ce château a une belle étoile. Je ne sais pas dans quelle galaxie, mais elle est là", sourit Guillaume Garbe. La Fondation du patrimoine le contacte dans le cadre du lancement du Loto du patrimoine. Le 3 avril 2018, le château de Carneville est sélectionné parmi les 18 monuments emblématiques du Loto.

Le Loto du patrimoine permet de soutenir des privés comme des collectivités qui se démènent comme pas possible pour arriver à leurs objectifs. C'est valorisant et ça redonne confiance dans les moments de doute - Guillaume Garbe, propriétaire du château de Carneville

Les travaux ont concerné les charpentes, les couvertures, la maçonnerie et les pierres de taille - Guillaume Garbe

"Le Loto du patrimoine a été un coup d'accélérateur qui a permis d'engager plusieurs projets", explique le propriétaire. D'abord sur le plan financier. Les travaux représentent au total une enveloppe de deux millions d'euros : un million pour les extérieurs et le traitement de la mérule ; et un autre million pour la restauration des intérieurs. Le Loto a permis d'apporter 490.000 euros, soit un quart du budget global.

Mais au-delà de cette somme, c'est surtout "une impulsion indispensable" qui a été donnée. Le château a été mis sous les projecteurs. Des mécènes privés se sont déclarés pour aider Guillaume Garbe dans son aventure. Le conseil départemental de la Manche s'est associé à une partie du financement du chantier. Des discussions sont en cours avec la région Normandie. Et puis, les visiteurs sont venus en nombre. "Le boom a été incroyable et immédiat : on est passé de 7.800 visiteurs pour la saison 2017 à... 32.800 dès la saison suivante, année du lancement de la Mission patrimoine", explique le propriétaire.

Le château de Carneville a été l'un des monuments choisi pour bénéficier de l'aide financière accordée dans le cadre de la première édition du Loto du patrimoine. © Radio France - Benoît Martin

Réouverture de salons au printemps ?

Il manque encore 100 à 120.000 euros pour clore le budget du chantier. Le château est toujours sous cloche, enveloppé dans une bulle de plastique et enserrée d'une structure de 67 tonnes de métal et 24 mètres de haut. "Les échafaudages vont rester jusqu'à la fin des travaux d'étanchéité", précise Guillaume Garbe. Soit fin 2021/début 2022. L'objectif, c'est d'ouvrir certains salons au public. Huit pièces à l'intérieur du bâtiment sont classées aux Monuments historiques, mais certaines sont très abîmées par la mérule. Trois pièces ont été épargnées (salle à manger et deux salons en entresol). "On va les nettoyer et les remeubler durant l'hiver", note le chatelain.

Des visites guidées et une présentation des travaux en cours sera proposée lors des Journées du patrimoine les 18 et 19 septembre.