Le château de Chambord rouvre (enfin) ses portes : "nous prévoyons la moitié de la fréquentation habituelle"

Le château de Chambord, dans le Loir-et-Cher, rouvre ses portes au public à partir de vendredi 5 juin, après deux mois et demi de fermeture due au confinement pendant l'épidémie de coronavirus. Les horaires sont les suivants (9h/18h).

Réservation conseillée et masques obligatoires

"Toutes les mesures sont prises pour assurer la protection des personnels comme des visiteurs. Les files d’attente sont gérées par un marquage au sol, le port du masque est obligatoire dans les parties fermées et des bornes de gel hydro-alcoolique sont mis à la disposition des visiteurs. Ils sont encouragés à réserver leur billet en ligne en amont sur le site internet de Chambord."

L'escalier hélicoïdal du château de Chambord (Loir-et-Cher). Juillet 2014. © Radio France - Thomas Pontillon

Dans le monument, un parcours spécifique est aménagé afin que les mesures de distance soient respectées. "Ainsi, dans l’escalier à double-révolution, imaginé il y a 500 ans, une volée de marches est réservée à la montée, tandis que la seconde volée est prévue pour la descente des visiteurs". "Si François 1er nous voit, il doit sourire", ajoute Jean d'Haussonville, directeur général du Domaine de Chambord.

Pas de visites guidées, pas de spectacles équestres

Il n’y a pas de visite guidée du monument pendant le mois de juin, ni de spectacle équestre. Mais toutes les pièces du château, finalement, seront ouvertes : "on se réserve la possibilité de refermer certains appartements si on voyait qu'on avait un problème d'engorgement et en fonction de l'afflux", précise Jean d'Haussonville.

Deux fois moins de visiteurs attendus

"Là, le plan que nous avons mis en place est valable jusqu'au 3 juillet, il est évident qu'à la lumière du nouveau contexte sanitaire et de la fréquentation touristique, en juillet et août, on fera autre chose." Pour juin, Chambord table sur une fréquentation de 1000 à 1500 personnes par jour au mois de juin, soit "moitié moins que d'habitude", car "on sait très bien que les scolaires, les groupes de seniors, les étrangers ne viendront pas".

Une qualité de visite exceptionnelle

Cette faible affluence prévue "assure une qualité de visite exceptionnelle", explique Jean d'Haussonville, dans ce qui était le plus grand château en France, avant la construction de Versailles. "Et vous avez 1000 hectares de promenade en forêt en plus, et six hectares de jardins à la française au pied du château"

Le message de Jean d'Haussonville aux français

"Venez visiter, car Chambord c'est la France, c'est votre pays ! Quand vous venez, vous nous apportez de quoi entretenir le patrimoine, faire vivre les gens qui travaillent pour ce patrimoine et vous redonnez du sens à notre travail car ce que nous faisons, nous le faisons pour accueillir le public. Et on l'a bien vu pendant le confinement, quand on n'a plus notre public, il y a une grande dimension de notre vie professionnelle qui tombe."