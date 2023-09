Le château de Cherré-Au reçoit un nouveau chèque de la Fondation du patrimoine

Ce sont les journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre 2023 ! L'occasion pour la Française des jeux d'organiser le tirage au sort de ses "mission patrimoine" : des jeux à gratter dont une partie du prix du ticket est reversée à la Fondation du patrimoine. L'argent est ensuite distribué aux propriétaires de monuments en péril. La commune de Cherré-Au (Sarthe) a donc bénéficié de 290.000 euros en 2021 pour financer une partir des travaux du château du Haut-Buisson, un temps laissé à l'abandon. Deux ans plus tard, en septembre 2023, un nouveau chèque vient d'arriver sur le bureau du maire. L'édile, Jannick Niel, l'a annoncé au micro de France Bleu Maine ce vendredi 15 septembre.

France Bleu Maine : Concrètement, quels travaux ont pu être réalisés grâce à cette première enveloppe ?

Jannick Niel : En 2021, nous avons eu la chance d'être retenus au titre de la mission Bern , ce qui nous a permis d'obtenir dans un premier temps une somme de 290.000 euros . La première tranche de travaux a consisté à mettre en sécurité le château : nous avons refait toute la charpente, la couverture et les toutes les façades. Nous avons eu la chance d'avoir des entreprises très professionnelles et aujourd'hui le château dévoile un nouveau visage. Nous avons également restauré l'ensemble des menuiseries, c'est-à-dire que toutes les fenêtres, tous les vitrages ont été reposés en respectant les normes.

FBM : Donc vous avez perçu 290.000 euros mais ça ne s'arrête pas là ! La semaine dernière, la Fondation du patrimoine vous a versé un autre chèque avec un gros montant. Expliquez nous.

JN : Alors effectivement, la mission patrimoine a respecté ses engagements puisqu'elle nous a versé un complément de 210.000 euros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Fondation du patrimoine, nous a accompagné à hauteur de 500.000 euros. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme vous le savez, le château du Buisson, c'est également le lien avec le prince Albert Iᵉʳ et la princesse Alice de Monaco. Nous avons eu la chance à plusieurs reprises de recevoir le prince Albert II. Il a visité ce château et il s'est engagé à financer une partie de son sauvetage. La principauté nous a donc alloué une somme de 500.000 euros . La mission patrimoine nous avait dit : "On s'engagera également pour accompagner du même montant". Donc, les engagements sont respectés aussi bien par la principauté que par la Fondation du patrimoine. C'est vraiment une chance et une opportunité qui va nous permettre, je l'espère, de pouvoir poursuivre les nombreux travaux qui restent à réaliser sur le site.

FBM : Justement, quels travaux doivent encore être réalisés ?

JN : Il nous reste à réaliser tout l'intérieur du château, mais aussi la restauration de l'orangerie, les jardins, puisque nous avons la chance d'avoir un parc avec des aménagements. L'ensemble des travaux à ce jour sont estimés entre quatre et cinq millions d'euros.

FBM : Avez-vous bouclé le budget ?

JN : Aujourd'hui, il nous manque encore à peu près trois millions d'euros. Comme dans tout chantier, nous avons également sollicité l'État. Nous avons bénéficié, au titre de la dotation des territoires, une somme de 140.000 euros. Sans oublier le conseil départemental qui était très réactif puisque dans le cadre du plan de relance, il nous a alloué également 50.000 euros. Parallèlement, nous avons toujours une collecte de dons auprès des particuliers et à ce jour, nous avons perçu environ 10.000 euros sur les 20.000 euros visés.

FBM : Comment vous allez faire pour trouver la somme manquante ?

JN : Nous avons pour objectif de faire classer le château du Haut-Buisson. Nous attendons vraiment la procédure de protection et d'inscription aux monuments historiques. Si nous avons la chance d'être retenus, cela nous permettra d'avoir des accompagnements financiers supplémentaires et qui ne sont pas négligeables !

Le château du haut-Buisson de Cherré-Au dévoile ses façades dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Il y aura des visites organisées à l'Orangerie et aux abords du château, ce dimanche 17 septembre de 14 heures à 18 heures, avec des exposés sur l'histoire du domaine.