Courban, France

"C'est une émotion d'une intensité incroyable" avoue Frédéric Vandendriessche le propriétaire avec son frère du Château de Courban. L'établissement a décroché ce lundi sa première étoile au Guide Michelin. Une très grande fierté pour lui, "c'est la joie d'être récompensé de presque quinze ans de travail. Notre maison est partie d'une maison d'hôte, et elle est devenue au fil des années, un hôtel puis un restaurant puis un restaurant gastronomique et aujourd'hui arriver où on voulait arriver c'est un immense bonheur. C'est grâce à toute une équipe, environ 45 personnes qui sont là tout au long de l'année" conclut le propriétaire du château.

Le chef du Château de Courban, Takashi Kinoshita fier d'avoir remporté sa première étoile ce lundi - Frédéric Vandendriessche

Un chef arrivé en 2015 avec l'objectif de décrocher une étoile

Et ce chef c'est Takashi Kinoshita. ce chef japonais est arrivé en 2015 avec un objectif : décrocher une étoile! C'est chose faite, et c'est avec beaucoup de fierté qu'il est allé chercher cette récompense ce lundi. "Pour un cuisinier c'est un grand rêve de dérocher une étoile". "Maintenant on va partager ce grand plaisir avec toute mon équipe car sans eux ça n'aurait pas été possible. Après une étoile, l'objectif c'est maintenant d'en avoir deux et pourquoi pas trois! "

