Le château de la Baume en Lozère lauréat du programme "Patrimoine et tourisme local"

Lancé en janvier 2022 par la Fondation du patrimoine, le programme "Patrimoine et tourisme local" permet à des propriétaires d'un site public ou privé de bénéficier du mécénat d'Airbnb. 5,6 millions d'euros ont été débloqués pour les 3 ans à venir. Cette somme permettra de soutenir jusqu'à 200 projets de restauration d'édifices situés en zone rurale. "Les sites doivent bien sûr présenter un intérêt patrimonial, architectural, culturel ou historique indique la Fondation du Patrimoine. Leur restauration vise à dynamiser le tourisme local en créant de nouvelles opportunités économiques pour les habitants, les commerces et les entreprises." Parmi les 3 projets retenus dans la délégation Occitanie-Méditerranée : le château de la Baume à Prinsuéjols en Lozère.

Sauvegarder le "Versailles du Gévaudan"

Situé à 1200 mètres d'altitude, ce qui en fait le château privé le plus haut de France, le château de la Baume, surnommé le "Versailles du Gévaudan" est le plus grand monument de la Lozère. Construit en 1630, il est depuis 1855, la propriété de la famille de Las Cases. Le château nécessite une importante campagne de restauration de ses maçonneries, couvertures et décors peints suite au sinistre survenu sur la cheminée principale il y a 3 ans. "La première tranche de travaux portera sur la restauration de la toiture, de la cheminée de la tour Sud-Ouest et la restauration des décors peints de l'escalier d'entrée". Grâce au mécénat d'Airbnb, 20.000 euros lui sont alloués pour ces travaux. Le château de la Baume classé aux monuments historiques depuis 1975 est ouvert à la visite. Il permet aussi l'accueil en chambres d'hôtes ou en gites, des randonneurs du tour de l'Aubrac ou du chemin de Compostelle. Cette activité touristique permet de maintenir un emploi à l'année et deux contrats saisonniers dans ce secteur de l'Aubrac.