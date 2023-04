Le château de Momas est en vente et ne manque pas de repreneurs !

780 000 euros. C'est le prix fixé par François et Béatrice, le frère et la sœur propriétaires du château de Momas . C'est leur mère, Marie-Joseph Teillard qui avait racheté la bâtisse en 1983. À l'époque, c'était une ruine. Aujourd'hui, le bâtiment est classé monument historique et ses jardins ont été nommés "Jardins remarquables ". Elle est décédée en décembre dernier, à 103 ans, et ses héritiers ont décidé de vendre le château. Et ils ont déjà retenu cinq offres d'achat.

Environ 200 000 euros de travaux

Quelques pièces semblent presque neuves, mais la majorité des intérieurs demanderont des travaux © Radio France - Hugo Aussillou

Malgré les rénovations de Mme Teillard, beaucoup de travaux restent à fournir, surtout pour les intérieurs. Pourtant, ça ne semble pas démotiver les éventuels acheteurs. En tout, depuis deux semaines, cinq acheteurs intéressés sortent du lot : trois Français, un Américain et un Qatari.

François et Béatrice tiennent à ce que le futur propriétaire respecte le jardin de leur mère. © Radio France - Hugo Aussillou

Mais les propriétaires ont quelques critères de sélection. D'abord, le futur châtelain devra respecter l'esprit des jardins et en prendre soin. Ensuite, pas question pour François et Béatrice de vendre à quelqu'un qui n'occuperait la bâtisse que deux fois dans l'année. Pour eux, ce château doit continuer à vivre, qu'il serve de chambre d'hôtes ou de logement, voire même de salle de spectacle. L'essentiel, c'est qu'il soit habité.