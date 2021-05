Le Château de Sully-sur-Loire rouvre avec une exposition Robert Doisneau

Après plus de 6 mois de fermeture, l'heure est à la reprise au Château de Sully-sur-Loire. Pour marquer cette réouverture, il propose une exposition-évènement intitulée " Robert Doisneau et la Loire". Un voyage sur les bords de Loire dans la France des années 70.

C'est aussi le jour J pour les musées et monuments historiques. Ils peuvent de nouveau accueillir du public ce mercredi 19 mai en respectant une jauge de 8m2 par personnes. Le Château de Sully-sur-Loire, propriété du Conseil Départemental, pourra ainsi accueillir jusqu'à 100 personnes en même temps à l'intérieur. " On est large" assure Olivia Quétel, la chargée de programmation et de communication du site, " l'an passé, on était limité à 80 personnes et tout s'est bien passé. Il n'y a généralement pas ou peu d'attente pour les visiteurs". Il faut dire que le Château compte 17 salles à visiter et on peut aussi aller flâner dans le parc autour.

Vue extérieure du Château de Sully-sur-Loire © Radio France - Patricia Pourrez

Durant les 6 mois de fermeture, les huit permanents du Château ont profité de l'absence de visiteurs pour mener des travaux d'envergure. " On a tout nettoyé de fond en comble et surtout on a changé tout l'éclairage intérieur pour mieux mettre en valeur les œuvres et mieux les protéger". Tout est donc prêt pour la réouverture ce mercredi.

70 clichés sur la Loire signés Robert Doisneau

Mais, à Sully-sur-Loire, l'évènement de cette réouverture, c'est l'exposition "Robert Doisneau et la Loire". Il s'agit de 70 clichés pris entre 1976 et 1977 par le célèbre photographe sur les bords de Loire. " Il avait répondu à une commande de Hachette" explique l'une des filles du photographe, Francine Déroudille, " il avait carte blanche et c'est lui qui avait choisi de remonter la Loire de sa source, au mont Gerbier de Jonc à l'estuaire de Saint Nazaire".

Le Pont de Beaugency pris par Doisneau © Radio France - Patricia Pourrez

Photo de Doisneau prise près de la Cathédrale à Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

C'est aussi un regard sur les riverains de la Loire, ces petites gens qu'on ne photographiait jamais à l'époque

Dans cette série de photos, déjà exposée en 2008 à Orléans et Châteauneuf sur Loire, on découvre des vues sur Sully, Beaugency, Gien ou encore Orléans. Comme à son habitude, Robert Doisneau a su aussi saisir sur le vif des petits moments de vie. Ici des pêcheurs, là une vieille dame et ses chiens, ou encore des habitants posant devant leurs maisons troglodytes. "Ça montre une fois encore l'intérêt qu'il portait aux petites gens, à leur vie quotidienne" selon Francine Déroudille. "Et d'ailleurs, plus le paysage est magnifique, plus il va s'arrêter sur un petit détail. Ça peut être une personne, un animal comme le petit chat blanc qui se balade en bords de Loire à Sully-sur-Loire".

Le petit chat blanc des bords de Loire par Robert Doisneau © Radio France - Patricia Pourrez

Cette exposition photo sera à découvrir jusqu'au 1er novembre. " Un joli coup" pour le Château de Sully-sur-Loire qui espère ainsi rattraper une partie des pertes de fréquentation du printemps. En 2020, avec deux mois et demi de fermeture en raison de la crise sanitaire, le Château avait terminé à 53.000 visiteurs sur l'année contre 60.000 habituellement.