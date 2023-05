Le château de Sully-sur-Loire soigne ses extérieurs

Démarrés en septembre 2022, les travaux de réfection des douves de Sully-sur-Loire, côté parc, sont quasiment terminés. Il reste encore à remettre du gazon sur les bas-côtés. "Nous n'avions pas le choix" précise Marc Gaudet, le Président du Conseil départemental du Loiret, "ces berges étaient en train de s'écrouler, on a donc tout repris sur un peu plus de 800 mètres avec de magnifiques pierres naturelles". En tout, ce chantier a coûté 1,3 millions d'euros.

Les berges des douves entièrement rénovées - Conseil départemental du Loiret

Des pistes à l'étude pour ramener de l'eau dans les douves

Maintenant que les douves sont en état, la question est de savoir comment les maintenir en eau. Depuis quelques années, la rivière la Sange, qui entoure le château, est régulièrement à sec. "C'est un vrai souci" explique Yves Bergot, responsable canaux et environnement au département, "le château repose en partie sur des pieux en bois, ils doivent rester immergés sinon ils vont pourrir et ça risque de déstabiliser tout l'édifice". Le département vient donc de lancer une étude pour trouver des solutions et ramener de l'eau autour du château. Parmi les pistes étudiées : dévier une autre petite rivière baptisée Panama, pomper dans la Loire mais c'est compliqué car il y a un étiage à maintenir ou encore récupérer les eaux usées et traitées de la station d'épuration de Sully. "Pour l'instant, on est seulement en phase d'étude. Ce sont des pistes techniquement compliquées et sans doute onéreuses. Il ne faut pas se tromper. Il y a aussi des contraintes car nous sommes sur un site classé et on touche à l'eau donc on sera aussi soumis à la loi sur l'eau" insiste Yves Bergot. Les conclusions de ces études devraient être rendues cet été aux services du département.

Une nouvelle passerelle pour relier le château au centre ville

Un autre projet est lui déjà bien lancé au château de Sully : le remplacement de la passerelle en bois baptisée aussi le Pont aux prêtres. Cette installation, qui permet de relier le château au centre ville, est fermée aux usagers depuis 2020. "Elle était devenue trop dangereuse avec ses piliers en bois délabrés. On a donc décidé de la fermer mais elle est indispensable pour faire le lien entre les touristes, la ville et les commerçants" explique Jean-Luc Riglet, le maire de Sully. Le département a donc lancé un appel d'offres et c'est l'entreprise Colas qui a été sélectionnée.

Projet de passerelle en version nocturne - Conseil départemenal du Loiret

"On a choisi quelque chose d'assez effilé avec des matériaux modernes tout en métal" détaille Hervé Gaurat, le vice président du département chargé des mobilités et de l'aménagement du territoire. Le nouvel ouvrage, qui sera aussi ouvert aux vélos, reposera sur un seul appui central en acier. Le chantier, estimé à 2,4 millons d'euros, doit commencer en janvier prochain avec la démolition de l'actuelle passerelle. " Après, il faut faire venir la nouvelle structure sur le site. Ca risque d'être compliqué" avoue Hervé Gaurat. L'objectif du département est d'inaugurer la nouvelle passerelle en juin 2024. L'an passé, le château de Sully a accueilli 66.000 visiteurs.