Le château de Villedieu-sur-Indre racheté par la mairie, des travaux prévus

C'est un château que tous les Théopolitains connaissent bien : le château du Villedieu-sur-Indre, en plein cœur de la commune. La bâtisse date du 11e siècle, et se trouve aujourd'hui dans un état de ruine avancée. Laissée à l'abandon depuis plus de 70 ans, la mairie vient de la racheter pour 100 euros symboliques. Une étude va être menée cette année, pour chiffrer le montant des travaux à mener pour sauvegarder le château.

Un patrimoine en péril

Construit au 11e siècle par les premiers seigneurs de Déols et de Châteauroux, le château de Villedieu a été détruit il y a plusieurs siècles. Suite au kidnapping d'une demoiselle par le seigneur du château, le roi ordonne sa destruction en mesure de rétorsion. Dix ans plus tard, Philippe le Bel autorise sa reconstruction. La bâtisse est habitée par la suite successivement par des seigneurs, des familles bourgeoises et aristocrates françaises, belges, et écossaises. Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, le château est abandonné, et se dégrade petit à petit.

Avant le rachat par la mairie de Villedieu-sur-Indre, le château était propriété d'un groupe privé. Pendant un temps, au début des années 2000, il existait un projet hôtelier , mais la crise financière des subprimes en 2008 a eu raison de la société qui devait construire et exploiter cet hôtel.

"Nous avons rencontré au début du mandat les propriétaires qui nous ont clairement dit qu'ils n'avaient aucun projet sur le château (...) Soit on le rachetait avec un projet qui nous était propre, soit eux n'en font rien et il faut s'attendre à ce qu'un jour il s'écroule dans les années ou les décennies à venir. Nous ne pouvions pas l'accepter, et nous avons donc fait le choix d'en faire l'acquisition" explique le maire, Xavier Elbaz.

La toiture du château s'est en grande partie effondrée © Radio France - Manon Klein

Un chantier long et coûteux

Dans les rues de Villedieu-sur-Indre, les quelques habitants croisés saluent l'initiative; à l'image d'Aurélie, qui voit le château se dégrader depuis qu'elle est petite : "il paraît qu'on l'a racheté, c'est cool (...) Le rénover, je ne sais pas si c'est dans nos moyens dans cette commune, mais au moins faire que la végétation arrête de prendre le dessus, et qu'on garde les belles ruines, c'est joli aussi". Il n'est en effet pour le moment pas question de rénovation complète; il s'agit surtout déjà de sécuriser la bâtisse. "Vu l'état de ruine très avancé du château, on n''en est pas à des grands projets pharaoniques, des grands projets hôteliers (...) on est vraiment très loin de cela. Le but dans un premier temps c'est de sécuriser l'existant. Puis de faire quelque chose qui va être dans un objectif purement esthétique : c'est-à-dire la façade, les tours, vraiment ce qui se voit de la voie publique, retirer un peu ce qui est en friche parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui ont poussé dedans" détaille Xavier Elbaz.

Cette première étape va prendre du temps, probablement au moins 10 ans, et devrait coûter des millions d'euros. Comment financer un tel chantier ? "Les épaules de Villedieu-sur-Indre ne suffiront pas à sauver cet incroyable outil de patrimoine local" reconnaît le maire, qui prévoit de faire appel à des financements publics (département, région, et État) ainsi qu'à du mécénat privé auprès d'entreprises ou de particuliers. "Aujourd'hui on n'en est pas encore là, on n'en est qu'à la première étape, qui n'est pas l'étape spectaculaire, puisque je sais que les gens sont impatients de voir des échafaudages etc. C'est une étape invisible, purement juridique , mais qui est certainement la plus importante puisqu'on peut faire tous les plans sur la comète que l'on veut, tant qu'on n'en est pas propriétaire, on ne peut rien faire" ajoute Xavier Elbaz. Le rachat, c'est désormais chose faite. Avant le début du chantier, une étude est prévue pour avoir une meilleure idée des délais et du coût.