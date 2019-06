Indre-et-Loire : le château du Chillou à Jaulnay choisi pour le loto du patrimoine

Jaulnay, France

La liste pour le loto du patrimoine vient de tomber et le château du Chillou à Jaulnay s'y trouve. Il fait partie des 103 nouveaux sites dévoilés par Franck Riester, le ministre de la Culture, ce mardi après-midi. Ces sites seront restaurés avec de l'argent récolté sur 2 jeux à gratter. Le premier, qui existait déjà jusque là, coûte 15€ et alors que le nouveau est plus abordable (3€). Dans la région Centre-val-de-Loire, chaque département a un site sélectionné et l'Indre-et-Loire ne fait donc pas exception avec Jaulnay, situé à l'extrême sud du département, à côté de Richelieu.

Cela semble être une aubaine pour ce château construit avant même la guerre de Cent ans. D'après Olivier Jauneau, l'un des trois propriétaires du site, cela fait " au moins depuis le milieu du 19ème siècle qu'il est en mauvais état". Cela fait donc près de 200 ans que la situation de cette bâtisse de 1000m² se détériore.

Quand Olivier Jauneau achète le château en 2003, le donjon se trouve dans un état bien pire qu'aujourd'hui. - Olivier Jauneau

400 000 de travaux pour le restaurer

Mais les rénovations sont actées et les travaux à engager sont bien ciblés. Il faudra remettre en état la charpente du donjon et de l'une des tours. Il s'agit là des parties défensives de ce bâtiment. Mais il faudra aussi restaurer les encadrements des fenêtres, abîmés par le passage des bottes de foin et des sacs de blé. En effet, pendant près de 150 ans, le château a aussi servi de ferme.

Pour remettre le château de Jaulnay en état, 400 000 euros sont nécessaires d'après Olivier Jauneau. Mais cette somme aurait pu être plus importante car le Tourangeau a déjà investi plus de 160 000 euros depuis qu'il a racheté une partie en 2002." J'ai mis au moins 10 000 euros chaque année en travaux. On est conscient avec ma femme que c'est un choix qui peut paraître égoïste pour nos enfants. Depuis tout ce temps, on vit pour ce château." Quand il a appris la nouvelle, il a forcément été " ému car on voit le bout du tunnel. J'avoue que ces derniers temps je commençais à perdre courage car c'est un vrai investissement personnel ".

Au final ces travaux sont coûteux mais ne devraient pas durer trop longtemps, seulement quelques mois d'après Olivier Jauneau qui avait réalisé plusieurs devis il y a quelques années.

À noter que vous pourrez visiter gratuitement les abords du château du Chillou, uniquement le mois de Juillet et début août. Mais il ne sera pas possible d'entrer.