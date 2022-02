Le Château du Clos de Vougeot vous invite à venir donner votre sang déguisé pour mardi gras

L'Établissement Français du Sang poursuit ses collectes insolites en Côte-d'Or et vous propose de venir donner votre sang déguisé! C'est au Château du Clos de Vougeot que ça va se passer le 1er mars prochain. Quatre-vingts rendez-vous sont ouverts aux donneurs.

Et si vous veniez donner votre sang déguisé en Spiderman ou en docteure ? C'est la possibilité qui vous est donnée le mardi 1er mars, jour de mardi gras au Château du Clos de Vougeot. La célèbre bâtisse ouvre à nouveau ses portes aux donneurs et les invite à venir dans le déguisement qui leur fait plaisir. Ces collectes insolites font régulièrement le plein et permettent à l'EFS de répondre à une urgence car les stocks commencent à manquer en Bourgogne -Franche -Comté. Quatre-vingts rendez-vous sont proposés. Pour s'inscrire c'est ici.