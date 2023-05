"Le château du silence" : ce polar inédit de Jean Zay sort aujourd'hui en librairie

Comme pour la "bague sans doigt", Pierre Allorant, le président du Cercle Jean Zay et doyen de la faculté de droit d'Orléans, s'est chargé de mettre en forme " Le château du silence". Ce texte de Jean Zay n'a jamais été publié jusque là. Il sort aujourd'hui en librairie, aux éditions Le Mail. Questions/ réponses avec Pierre Allorant.

On a toujours du mal à comprendre comment des textes peuvent réapparaitre si longtemps après la mort de leurs auteurs. Qu'en est-il de ce nouveau polar de Jean Zay ?

Ce n'est pas un texte retrouvé dans un tiroir. Il était déposé aux Archives Nationales. Mais, il était manuscrit donc je l'ai retranscrit avec une préface pour ce nouveau livre aux édidtions Le Mail. Mais effectivement, il sort du silence, C'est vraiment un inédit contrairement à "La bague sans doigt". A l'époque, l'éditeur René Juillard avait refusé d'imprimer " Le château du silence" au prétexte que le papier était cher. Mais, en fait, il s'était fait taper sur les doigts par les autorités de Vichy qui avaient découvert qui était le véritable auteur.

"Le château du silence" est-il dans la même veine que "La bague sans doigt" ? Entre polar, terroir et aventure ?

Non, c'est moins " Arsène Lupin" ou " Rouletabille" que dans le précédent polar. L'atmosphère est plus lourde, plus grave. C'est sans doute un effet de l'emprisonnement. Jean Zay quitte aussi la Région et Blois pour aller installer son roman en Lorraine. C'est en quelque sorte un retour aux sources pour lui, un retour à ses origines juives. Son père était originaire de Lorraine et lui même y a effectué son service militaire.

L'intrigue se passe, on suppose, dans un château ?

Oui, au château de la Fontaine précisément. Ca dira quelque chose aux Orléanais et aux Olivetains puisque ce château existe bien à Olivet. C'est là où vivent, un peu reclus, un comte féru d’occultisme et sa fille. Et lors d'une soirée, il va y avoir un meurtre près du bûcher. La dernière partie du livre se déroule au Tribunal de Nancy avec des avocats, des procureurs et des chroniqueurs judiciaires.

Le texte n'est-il pas trop daté ?

Bon, certains trouveront que ça un peu vieilli, c'est du roman policier des années 40. Après, ce n'est pas daté dans le sens où il y aurait des évènements politiques. Il y a quand même une date qui marque, celle du meurtre commis un 28 novembre et Jean Zay fait allusion à un drame survenu 5 ans plus tôt. J'ai donc cherché et ça peut correspondre à un évènement qui n'avait pas été glorieux pour la Troisième République. Il avait été écarté, lui et Georges Mandel, un autre juif, du diner organisé par le ministre des affaires étrangères en l'honneur de Joachim von Ribbentrop, le ministre des affaires étrangères d'Hitler. C'est exactement la même date.

En quoi, ces publications " La bague sans doigt" et aujourd'hui " le château du silence" contribuent à entretenir la mémoire de Jean Zay ?

C'est une bonne question. Bien sûr, ce n'est pas une oeuvre aussi importante pour la pensée politique de Jean Zay que "Souvenirs et Solitudes". Mais, Jean Zay n'avait aucun mépris pour la culture populaire. Et l'an passé, aux Rendez-vous de l'Histoire de Blois, j'ai réalisé en présentant " La bague sans doigt" que beaucoup de gens ne connaissaient pas Jean Zay ni son rôle historique comme ministre de l'Education et des Beaux-Arts. Ces polars peuvent donc sensibiliser à l'oeuvre et à la vie de Jean Zay un autre public.

Existe t-il encore des inédits de Jean Zay ?

Oui, il y a 21 nouvelles dont 3 seulement ont été publiées dans un hebdomadaire marseillais. Il y a également l'ébauche d'un 3ème roman assez court mais passionnant qui s'appelle " Escarmouche". Il se passe entre Orléans, la gare des Aubrais et Vierzon. C'est un roman de résistance qui rend un hommage émouvant à son épouse. Il manque un feuillet mais ce n'est pas gênant pour la compréhension. Il devrait sortir dans une édition complète des oeuvres de Jean Zay aux éditions Bouquins.