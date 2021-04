Le Château Jouvente s'invite pour une dégustation de vin chez vous

Alors que les dégustations sont toujours fermées sur place à cause des restrictions sanitaires, le Château Jouvente à Illats, dans les Graves, a décidé de proposer ses services chez les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Une initiative nommée Les Paliers de Dégustation. Sur rendez-vous, le sommelier se rend à domicile pour présenter le domaine et quatre crus qu'il sélectionne. Pour Emilie Gata, sommelière à Jouvente, c'est un bon moyen de continuer à faire parler du château, avec davantage de convivialité : "Comme les gens sont chez eux, ils se sentent plus à l'aise et à l'inverse, en se déplaçant, je dirais que c'est nous maintenant qui avons le trac" sourit-elle.

Un effort d'adaptation

Le projet fut lancé lors du deuxième confinement. Depuis, on compte une quinzaine de commandes. Tout cela se fait avec le respect des gestes barrières. Le personnel apporte masques et gel hydroalcoolique. Même si ces précautions rappellent que cette crise n'est pas encore terminée, Les Paliers de Dégustations sont vecteurs de bonne humeur pour Roger, un retraité qui reçoit Emilie Gata à Barsac : "Cela me permet d'avoir un peu de contact avec les gens surtout en ce moment où c'est difficile". Au delà de la qualité humaine de cette initiative, c'est aussi un service qui s'adapte à davantage de personnes : "En venant chez les gens, on va pouvoir leur conseiller quelques accords entre leur alimentation, et une bouteille de vin qu'ils peuvent par la suite nous acheter" explique Olivier Bernadet, responsable technique du domaine. La visite dure une heure ou plus. Elle est au prix de 15 euros. Mais si un client achète deux caissons de six bouteilles, alors la visite est gratuite. Les rendez-vous sont à prendre sur le site du Château Jouvente. Le domaine n'exclut pas de continuer à faire connaître ses vins grâce aux Paliers de Dégustations, une fois que la situation sera revenue à la normale.