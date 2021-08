Le château médiéval d'Esnes dans le Cambrésis revit grâce à ses nouveaux locataires

Mathilde Pillet Will a repris le château dans sa famille depuis plus de 1000 ans. Avec son mari ils vont déménager de la région parisienne pour y vivre et pour redonner vie à l'édifice classé aux monuments historiques, à travers un gîte, une salle de réceptions et la multiplication des visites.

Mathilde Pillet-Will a repris avec son mari le château d'Esnes dans la famille depuis plus de 1000 ans

Dans le pigeonnier médiéval Mathilde dévoile les petits trésors du château familial, des oubliettes profondes de 3-4 mètres, mais surtout des "graffitis", des arbalètes gravées dans la pierre ou encore des personnages comme un jongleur.

Par chance ils sont assez préservés, alors qu'ils n'ont jamais été entretenus, c'est plutôt une richesse culturelle

"Graffitis" médiévaux au château d'Esnes © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

On trouve aussi une grande tour avec un toit arrondi dont les 2 premiers étages ont été récemment déblayés pour permettre la visite des curieux qui découvrent par exemple l'ouverture par laquelle les seigneurs "envoyaient de l'eau sur les assaillants". Le château qui avait aussi des douves raconte Mathilde, des douves en partie rebouchées après la première guerre mondiale, et selon certaines sources des soldats russes y seraient enterrés.

Depuis plus de 1000 ans dans la famille

Après avoir longtemps été loué aux agriculteurs du coin pour stocker par exemple leurs pommes de terre, la grand mère de Mathilde avait repris l'édifice pour y créer des logements et pour y passer régulièrement des vacances avec toute sa famille.

La jeune femme a plein de souvenirs de ses étés au château avec ses cousins, et pour elle c'était important de le reprendre alors qu'il était promis à la vente

Ça fait plus de 1000 ans que c'est dans la famille, ça aurait été un déchirement pour tout le monde que ce soit vendu, donc on est assez content de pouvoir poursuivre l'aventure

Le château d'Esnes à des nouveaux locataires © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

Bientôt une salle de réception et un gîte

Si son mari va garder son travail à Paris, et faire un peu de télétravail, Mathilde a décidé de quitter son métier d'avocate pour se consacrer au château. L'objectif c'est notamment de créer une salle de réception, un gite, multiplier les visites organisées par l'association des Amis du château et du terroir d'Esnes, pour faire revivre le château et aussi rentrer dans ses frais.

La maman qui n'a pas vraiment l'impression d'être une châtelaine

C'est une maison que je connais depuis que je suis enfant donc c'est vrai qu'on a pas vraiment l'impression de vivre dans un château de princesse parce que pour le moment ya encore des trous dans le plafond (rires) et il y a encore pas mal de choses à faire avant que ça ressemble au château de Sissi, mais le cadre est superbe, c'est hyper agréable

Les nouveaux châtelains vous invite le 11 septembre à un bal médiéval, et si vous ne préférez pas vous trémousser sur des airs de vièles et autre lyres, rdv aux journées du patrimoine le we d'après.