Le chauffage très capricieux du Lycée Val de Durance de Pertuis met au supplice élèves et professeurs

Pour les 1200 élèves, c'est la douche écossaise en permanence. "Ca dépend des salles de classe. parfois on a froid, on est obligé de garder la doudoune, parfois il fait tellement chaud qu'on transpire, c'est vraiment pas le top d'étudier dans ces conditions". Dorian et ses camarades de Terminale résument bien la situation dans le lycée val de Durance de Pertuis depuis plusieurs semaines.

ⓘ Publicité

La proviseur, qui refuse de commenter "un simple problème de tuyauterie", a quand même envoyé un message via le site Pronote, pour informer les élèves et les parents d'une situation inédite. Le chauffage de cet établissement souffre de nombreuses fuites dans la tuyauterie, mais également de dysfonctionnements des sondes et des thermostats des radiateurs dans les salles de classe.

Une facture à 160.000 euros

Le comble c'est que le système est si ancien que "les pièces pour réparer n'existent plus", précise la direction de l'établissement. Il faudrait revoir le chauffage dans l'ensemble du lycée, le devis effectué en urgence donne lui aussi des sueurs froides : 160.000 euros.

En attendant de trouver les financements et d'effectuer les travaux, les élèves et les professeurs sont invités à beaucoup de compréhension et à la plus grande patience. Un professeur fait part de son embarras : "la chaleur est telle dans certaines salles de classe qu'on est obligé d'ouvrir les fenêtres. A l'heure de la sobriété énergétique, les messages pédagogiques sur l'environnement sont impossibles !".

Pas de travaux avant la fin de l'année ?

Autre souci, le grand nombre d'élèves qui sont absents des cours pour des raisons médicales. "A force de passer du chaud au froid et du froid au chaud on tombe malade. Et quand vous avez des salles surchauffées, pour les microbes, c'est l'idéal" glisse une élève de Terminale, sans que l'on puisse affirmer que ces absences sont à attribuer à ces défaillances de chauffage.

Une situation qui risque bien de durer tout l'hiver avoue un professeur fataliste : "que voulez-vous ? la Région est prévenue, les devis sont faits, on attend maintenant que les travaux commencent mais le chantier est tellement grand et c'est tellement difficile de trouver des entreprises que ce ne sera pas pour cette année". De son côté, le conseil régional PACA par l'intermédiaire de Marie-Florence Bulteau-Rambaud parle d'un problème "complexe" : "les travaux sont rendus difficiles avec les tuyaux enterrés sous la voirie, il a fallu diagnostiquer" admet à France Bleu Provence la vice-présidente à l'éducation en charge des lycées. Des travaux de rénovation sont envisagés pour le mois de juin, avec un coût estimé à 200 000 euros.