Le Chautay : déjà près de 55.000 signatures pour sauver un jeune taureau de l'abattoir

Près de 55.000 signatures pour sauver un petit taureau recueilli dans le Cher, dans le petit village de Le Chautay, près de La Guerche-sur-l'Aubois. La pétition en ligne a été lancée par l'association Aimanimale. Bison, c'est le nom que l'association a donné au bovin, risque d'être abattu car il n'a pas d'identité légale. Ce jeune taureau divaguait dans des champs près du village mais on ne sait pas où il est né, quel était son élevage d'origine.

L'association Aimanimale voudrait pouvoir le conserver dans un pré avec d'autres vaches sauvées de l'abattoir, mais ce n'est pas si simple avec l'administration. Bison est donc en sursis pour le moment. Cela fait un peu plus d'un mois que le jeune bovin est enfermé dans une écurie chez un éleveur du Chautay.

Bison vit pour l'instant, isolé de tout autre animal © Radio France - Michel Benoit

Un petit taureau sans doute issu d'un croisement avec une vache highland : une jolie bouille ronde et une grosse toison marron pour l'hiver. Le gros souci, c'est que Bison n'a jamais eu de boucle d'identification : "Il avait été pris en charge par quelqu'un du Chautay mais il n'est pas né là, explique Emma Chastagne, présidente et créatrice de l'association aimanimale. Ce n'est pas elle qui est responsable de sa non-déclaration à l'administration et qu'il n''ait aucune identification administrative et sanitaire. On soupçonne qu'il soit né plutôt dans la Nièvre. À nos yeux, cela n'a pas de sens de vouloir abattre un animal, à priori en bonne santé puisqu'on a réalisé des analyses qui démontrent qu'il ne souffre d'aucune pathologie. C'est un petit taureau très sympa qui ne mérite pas de finir à l'abattoir tout simplement parce qu'il n'a pas d'existence légale."

Bison adore les caresses © Radio France - Michel Benoit

L'association Aimanimale veut garder Bison pour qu'il coule des jours heureux avec d'autres vaches sauvées de l'abattoir. " On veut le castrer et Bison ne se reproduira donc jamais, ajoute Emma Chastagne. À mes yeux, cela n'a aucun intérêt de retracer sa filiation réelle. On demande donc une dérogation à la réglementation pour le sauver."

L'association a engagé une avocate et lance un appel aux dons car elle s'attend à devoir entamer une procédure en justice : "Ce qu'on aimerait vraiment, c'est aller jusqu'au bout pour défendre les droits de Bison et en fait défendre les droits de tous les bovins pour qu'ils puissent être reconnus animaux de compagnie. Ca changerait beaucoup de choses.

L'association a déjà récolté 2.500 euros. Elle estime qu'il faudrait atteindre les 4.000 euros. Contrairement aux chevaux, les bovins ne peuvent pas être considérés comme animaux de compagnie en France. La pétition est toujours active.