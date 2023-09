Le chef auvergnat Paul Marcon remporte le Bocuse d'or France

C'est une victoire prestigieuse pour Paul Marcon. Le chef, à la tête du restaurant 3 étoiles de Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire) a remporté le Bocuse d'or France 2023 ce vendredi 8 septembre au Grand Palais Ephémère, à Paris.

"C'est à la fois une surprise et un soulagement"

Un prix remporté face à cinq autre candidats triés sur le volet, parmi une cinquantaine de dossiers. "Je suis très heureux, c'est tout le travail de ces derniers mois avec toute l'équipe qui prend forme maintenant. On va savourer maintenant et on va retourner au boulot après", confie Paul Marcon, fils du chef triplement étoilé Régis Marcon. "Il y avait un gros niveau sur cette compétition, c'est d'autant plus difficile de savoir le résultat parce qu'on voit pas passer les plats des autres, les dégustations, etc. C'est à la fois une surprise et un soulagement."

Paul Marcon représentera la France pour la grande finale qui se tiendra à Lyon en 2025.