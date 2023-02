Le chef Guy Savoy perd sa troisième étoile au guide Michelin

La troisième étoile était accolée à son nom depuis un peu plus de 20 ans, alors la nouvelle fait l'effet d'une bombe chez les fins gourmets. Le chef originaire de Bourgoin-Jallieu Guy Savoy vient de perdre la plus haute distinction du guide Michelin. Le restaurant du Nord-Isèrois, parmi les plus réputés du monde, est rétrogradé de trois à deux étoiles.

ⓘ Publicité

Le guide rouge l'annonce ce lundi à l'Agence France Presse, alors qu'il dévoilera son palmarès 2023 dans une semaine. "Ce sont des restaurants exceptionnels, donc vous vous doutez bien que ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies, étayées par de nombreuses visites de nos inspectrices et inspecteurs tout au long de l'année", a déclaré à l'AFP Gwendal Poullennec, le patron du guide.

Le restaurant parisien de Guy Savoy, installé dans les locaux de la Monnaie de Paris, a été désigné meilleur restaurant du monde pour la sixième année d'affilée par La Liste en novembre dernier. Le chef berjallien n'est pas la seule grande toque a subir une rétrogradation dans le guide à venir, puisque Christopher Coutanceau à La Rochelle va aussi perdre sa 3e étoile et que, entre autre, Michel Sarran à Toulouse va perdre sa 2e étoile.