Le chef bordelais Philippe Etchebest devient la septième personnalité préférée des Français

Véritable sondage de l'opinion des Français, le classement du Journal du Dimanche voit le chef bordelais Philippe Etchebest pointer à la septième place. Son soutien aux restaurateurs a dû accélérer son intégration. Le classement est toujours dominé par Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau.

Ce dimanche, Philippe Etchebest entre dans le classement des personnalités masculines préférées des Français du Journal du dimanche et pointe à la septième place. Le chef bordelais du Quatrième mur, situé à côté de l'Opéra national de Bordeaux, figure pour la première fois dans ce classement qui fait office de baromètre de l'opinion des Français. Ce sondage voit toujours Jean-Jacques Goldman à sa tête, suivi d'Omar Sy et Jean-Pierre Pernault, côté masculin. Côté féminin, Sophie Marceau trône toujours, suivie d'Alexandra Lamy et Mimie Mathy.

Philippe Etchebest bénéficie d'une forte notoriété grâce à aux diverses émissions télévisées dans lesquelles il apparaît : "Top Chef", "Objectif Top Chef" ou encore "Cauchemar en cuisine". Depuis le début de la crise économique, liée à la Covid-19, le chef est aussi devenu le porte-voix des restaurateurs en poussant quelques coups de gueule à la télévision ou à la radio.