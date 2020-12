Pour le chef des cuisines de l'Élysée Guillaume Gomez, "la Mayenne est alléchante"

Quand le chef des cuisines du Palais de l'Élysée rend hommage à la Mayenne. Il y a quelques jours, Guillaume Gomez a reçu le livre du Mayennais Didier Peschard, "La Mayenne, du jardin à l'assiette". Didier Peschard est l'ancien chef du Relais du Gué de Selle à Mézangers, près d'Evron et à l'origine de l'opération La Mayenne à table. Vendredi soir sur Twitter, le chef cuisto de l'Élysée a publié une photo de ce livre en bonne place dans les cuisines du palais présidentiel parisien.

Pour Guillaume Gomez, joint ce lundi par France Bleu Mayenne, "ce livre a une saveur un peu particulière car Didier Peschard est un ami. Je lui ai succédé à la présidence d'Euro-Toques. Et j'ai eu la chance de venir dans son restaurant où l'on avait pu découvrir ce terroir mayennais. Je pense que ce livre peut servir d'exemple, que chaque chef dans son territoire, dans son département puisse faire ce travail qu'a fait Didier avec tout ce qui représente le terroir d'un département. De par ces pages, la destination Mayenne est alléchante."

Pourtant, la Mayenne n'est pas réputée pour un plat ou une recette emblématique, mais Guillaume Gomez explique que "ces départements comme la Mayenne sont riches de beaucoup de bons produits. C'est ce qui ressort du livre de Didier Peschard. C'est mettre le produit en avant et à travers le produit, celle et ceux qui le font. Et je trouve cela très intéressant et la Mayenne possède un terroir très riche."