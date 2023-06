Le chef de la CRS Alpes prend sa retraite et quitte des "missions attachantes mais douloureuses"

Pierre Pelcener a passé plus de 20 ans au sein des secours de montagne et a fini chef de la CRS Alpes. Il prend sa retraite à l'âge de 58 ans et il revient sur une carrière bien remplie et riche en émotions sur France Bleu Isère. Il était l'invité de la rédaction à 7h45 ce vendredi.

Une page se tourne au sein de la CRS Alpes. Son patron, Pierre Pelcener, quitte ses fonctions pour prendre sa retraite, à l'âge de 58 ans. Après une carrière longue de plus 20 ans dans les secours en montagne, le policier raconte des moments forts, parfois joyeux, parfois plus difficiles. Pierre Pelcener part avec un petit pincement au cœur, "parce que c'est une mission attachante, avec des gens attachants et passionnés donc c'est difficile. En même temps on y vit des choses très douloureuses et ça fait du bien de faire une pause également". Il se remémore les sauvetages d'une parapentiste, sa toute première mission, et d'un secours à Sassenage d'une classe scolaire. Dans les deux cas, l'histoire se termine bien, "cela fait partie des beaux souvenirs", témoigne le policier. L'engagement se poursuit Aujourd'hui, Pierre Pelcener veut s'engager pour la prévention et la prise en charge des victimes d'accidents de montagne. Au Canada et aux Etats-Unis, il découvre des associations qui prennent en charge des personnes ayant subi des drames en montagne, "c'est très bien fait", estime le secouriste qui aimerait mettre en place la même chose en France. La prévention fait aussi partie de ses priorités car "les accidents de montagne sont encore trop nombreux et un certain nombre peuvent être évités", estime l'ancien patron de la CRS Alpes. Le commandant Ludovic Saint-Bonnet succède à Pierre Pelcener. Il s'agit de l'actuel chef de la section iséroise de la CRS Alpes.