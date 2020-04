Emmanuel Macron a pris les bonnes décisions selon le chef des Urgences de l'hôpital de Bobigny

Les services d'urgence ont été entendus. Ils demandaient de prolonger le confinement encore plusieurs semaines. Ils sont donc satisfaits des annonces faites par Emmanuel Macron lundi soir devant les Français.

On a vraiment besoin de souffler et de se réorganiser

Outre le manque de lit et la fatigue des personnels soignants, une nouvelle source d'inquiétude se faisait ressentir ces derniers jours : la peur de manquer de médicaments, notamment le Curare et les sédatifs : "La demande a explosé de plus de 2.000 % par rapport à la normale pour les patients en réanimation" explique le professeur Frédéric Adnet, chef des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny et directeur médical du Samu 93. "La situation est extrêmement tendue. Nous n'avons pas encore de rupture d’approvisionnement, mais la visibilité ne dépasse pas une semaine".

Frédéric Adnet, invité de France Bleu Paris, ce mardi, le reconnait : les effets bénéfiques du confinement commencent à se faire ressentir : "On est sur un plateau ; moins de personnes arrivent aux urgences et moins de patients sont en réanimation, ; on commence à avoir de la place". Ce qui va permettre aux personnels soignants de se réorganiser et de souffler un peu poursuit-il avant de nuancer : "le confinement n’a pas tué le virus mais a ralenti sa progression et a empêché l’hôpital de s'écroule face à une vague insurmontable de malades".

Le retour à l’école le 11 mai : une décision judicieuse

Ce sont les plus jeunes qui reprendront le chemin de l'école en premier. Les étudiants, eux, resteront plus longtemps à travailler devant leur écran. Un choix approuvé par le chef des Urgences d'Avicenne "parce que si des enfants jeunes deviennent malade, ce sont des parents jeunes qu'ils contamineront", sous-entendu plus jeunes que des parents d'étudiants. "Nous n’avons pas eu de mortalité en dessous de 40 ans à l'APHP. Donc même si le virus continue d’affecter des personnes, tant qu’elles ne sont pas à risque, il n’y a pas de problème de santé public".

Plus les personnes en "bonne santé" contracteront le virus du Covid 19, et plus l'immunité globale de la population sera suffisamment importante pour faire arrêter sa propagation. "Il faut que 60% de la population soit immunisée pour y parvenir" explique Frédéric Andet. Il insiste sur ce point : "Le confinement à lui seul ne l'arrêtera pas. Si on ne faisait que du confinement, on en aurait pour trois à quatre ans d’épidémie sans vaccin".

Il faudra prolonger le confinement pour les personnes fragiles

Mais une catégorie de personne risque de rester confiner au delà du 11 Mai. Cela concerne les personnes âgées, ou ceux qui ont des comorbidités (ex : hypertension, obésité…). Et celles qui pourront sortir devront continuer à respecter la distanciation et porter des masques.C'est tout du moins ce que souhaite le directeur médical du Samu 93.