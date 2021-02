Le chef étoilé avignonnais Florent Pietravalle se lance dans la street food gastronomique

Quand la street food gastronomique débarque à Avignon ! Le chef étoilé Florent Pietravalle de la Mirande s'est lancé dans les plats à emporter version "cuisine de rue". Chaque semaine, il invite un chef qui lui confie l'une de ses recettes. Ils élaborent ensemble un plat et un dessert.

"C'est une année difficile et je pense que si on se réinvente tous un petit peu, on s'en sortira - Florent Pietravalle

Cette semaine, Florent Pietravalle propose un hot dog à la truite fumée du chef Victor Mercier, finaliste de la saison 9 de Top Chef. "On a voulu s'amuser, prendre du plaisir, on a voulu trouver quelque chose de différent de ce que l'on propose d'habitude. Le thème, c'est la rue, pour pouvoir manger le midi rapidement. Cette semaine, Victor Mercier, qui est sur Paris, m'a envoyé sa recette de hot dog, on avait déjà goûté ensemble dans son restaurant".

L'objectif du chef étoilé de la Mirande, en lançant ses plats street food, c'est de se réinventer. "C'est une année difficile et je pense que si on se réinvente tous un petit peu, on s'en sortira. Je n'aurais jamais pensé faire des burgers ou des hot-dogs, et après tu te dis pourquoi pas, en gardant notre esprit à nous, avec de la qualité."

Le chef étoilé de la Mirande à Avignon Florent Pietravalle propose 50 paniers repas par jour © Radio France - Isabelle Gaudin

"On prend le compas, on fait 100 km et on prend la nourriture d'ici, donc des produits de qualité, majoritairement bio et sains"

Florent Pietravalle fait de la street food qui lui ressemble : "notre éthique, c'est la cuisine locale. On prend le compas, on fait 100 km et on prend la nourriture d'ici, donc des produits de qualité, majoritairement bio, sains." Ce jour-là Mathieu Chapel, un pêcheur du Grau du Roi qui a monté sa société Côté Fish, est venu livré du poulpe extra frais. "La semaine prochaine, on va réfléchir ensemble à un plat écologique, au meilleur de la qualité".

Chaque semaine, un chef est mis à l'honneur. "L'idée c'est aussi de faire découvrir des chefs que j'aime bien. Je pense à Alexia de cœur d'artichaut qui vient la semaine prochaine. Il y a eu Carlos la semaine dernière. Il y aura aussi des chefs étoilés ou pas, en fait c'est des gens qui me parlent".

Cette semaine Florent Pietravalle a invité le chef Victor Mercier qui lui a confié sa recette de hot dog à la truite fumée © Radio France - Isabelle Gaudin

50 paniers repas par jour

Au Mirage, le nouveau lieu lancé par la Mirande, Paul, un client vient chercher sa commande. Il est conquis. "La semaine dernière, on avait déjà goûté le burger, là, c'est le hot dog à la truite fumée, c'est plus inattendu. C'est notre façon à nous de compenser notre envie de restaurant. Et on vient aussi les soutenir".

Attention, le nombre de paniers repas est limité à 50 par jour. Il faut compter 20 euros le plat, 25 euros avec le dessert. Il vaut mieux réserver. Les plats sont à retirer au Mirage, derrière la Mirande rue de Taulignan.

