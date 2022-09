Le chef étoilé Glenn Viel, jury de Top Chef, arrive à Grignan

Glenn Viel, chef 3 étoiles à l'Oustau de Baumanière aux Baux de Provence, et jury dans l'émission Top Chef sur M6, signera à partir de décembre les cartes des restaurant Le Clair de la Plume et la Ferme Chapouton à Grignan (Drôme).

C'est une page qui se tourne dans les cuisines du Clair de la Plume, une étoile au Michelin, et du restaurant bistronomique La Ferme Chapouton. Le chef Julien Allano souhaite fonder sa propre maison, se mettre à son compte, et quitte donc Grignan mi-novembre. Il ne veut pas trop en dire encore sur son nouveau projet, mais il veut se mettre à son compte, fonder sa propre maison et s'installerait plus au Sud, du côté d'Avignon.

A partir du 8 décembre, c'est à quatre mains que se feront les menus des établissements. Le chef Glenn Viel signera les cartes des deux restaurants, en collaboration avec le chef Benjamin Reilhes, venu du Lausanne Palace, qui pilotera les cuisines sur place à Grignan. "Nous voulions conserver l'esprit des maisons" souligne Jean-Luc Valadeau, le propriétaire du Clair de la Plume et de la Ferme Chapouton, "du beau, du bon, du bienveillant. Nous avons cherché quelqu'un qui faisait ce que nous faisions jusqu'ici : une cuisine provençale, à base de produits sourcés localement. Julien Allano nous avait présenté Glenn Viel en 2015 puisque nous avions fait un premier quatre-mains à l'époque. Et nous avons gardé contact avec Glenn, nous avons un esprit commun, l'Oustau de Baumanière n'est pas loin. Comme le Calir de la Plume, il a l'étoile verte du Guide Michelin. Nous sommes très heureux de travailler avec lui."