Le chef étoilé Marc Meurin passe la main au Château de Beaulieu à Busnes

"Une nouvelle ère s'ouvre". C'est par ces mots que le communiqué de presse annonçant la passation de pouvoir au Château de Beaulieu commence. Le palace de Busnes, près de Béthune dans le Pas-de-Calais, change en effet de propriétaire.

Marc Meurin, propriétaire du Château de Beaulieu depuis 2005 et chef du "Meurin", son restaurant deux étoiles, vend l'établissement à Christophe Dufossé, un chef originaire de Calais, précédemment propriétaire d'un établissement à Metz. et qui possède une étoile au Michelin.

Avec sa femme Delphine, Christophe Dufossé s'est engagé à faire rayonner l'établissement à l'étranger et notamment en Chine, pays dans lequel il a un restaurant depuis 10 ans.

Christophe et Delphine Dufossé, les nouveaux propriétaires du Château de Beaulieu - Château de Beaulieu

Le Château de Beaulieu comprend en plus du Meurin un second restaurant, le Jardin d'Alice, une brasserie, décorée d'un bib gourmand au Michelin. Marc Meurin est également propriétaire de deux autres restaurants, "L'atelier de Marc Meurin" au Louvre-Lens, et "Monsieur Jean" à Lille. Avant de s'installer à Busnes il y a quinze ans, Marc Meurin était propriétaire d'un restaurant à Béthune, où il avait décroché sa première étoile en 1992.

Le Meurin est l'un des deux restaurants deux étoiles de la région avec La Grenouillère à la Madeleine-sous-Montreuil.