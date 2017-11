Le chef savoyard Jean Sulpice sacré cuisinier de l’année par le Gault et Millau

Le chef Jean Sulpice, à la tête depuis 2016 de l'Auberge du Père Bise, institution à Talloires sur les bords du lac d'Annecy (Haute-Savoie), vient d'être sacré cuisinier de l’année par le guide Gault et Millau.

C'est une très belle récompense pour celui qui a racheté, en 2016, l'Auberge du Père Bise. A bientôt 40 ans, Jean Sulpice, chef étoilé de cette institution à Talloires (Haute-Savoie) vient d'être sacré chef de l'année par le guide Gault et Millau.

"A peine six mois" après avoir rouvert la maison centenaire, le chef n'en revient pas. "Je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres" a t-il déclaré ce lundi matin à l'AFP. Né à Aix-les-Bains, il met un point d'honneur à ancrer sa cuisine dans le terroir, utilisant ainsi les produits issus des lacs et des alpages. "Des souvenirs d'enfance que je remets au goût du jour" dit-il, s'éloignant des clichés d'une cuisine savoyarde "lourde et riche". C'est un lieu où il "a trouvé son écrin" estime Côme de Chérisey, le patron du guide Gault et Millau.

Avec son épouse Magali, Jean Sulpice avait déjà relevé, en 2002, le pari de s'installer sur les hauteurs de Val Thorens. C'est là que Jean Sulpice avait obtenu sa première étoile à 26 ans, puis la deuxième à 31 ans insipiré du travail de l'un de ses maîtres en cuisine, le haut-savoyard Marc Veyrat.