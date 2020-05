Le chef Nicolas Fontaine livre une centaine de repas à l'EHPAD de Vergèze

Nicolas Fontaine, le chef du restaurant gastronomique "Duende" de l'Impérator (Maison Albard Hôtels) à Nîmes est originaire de Vergèze (Gard) et ne l'oublie pas. C'est à l'EHPAD La Pinède qu'il a livré ce vendredi une centaine de repas destinés aux résidents. "On a établi un menu en fonction des produits qu'on avait. On a fait assez simple : une daube de taureau avec une purée et un joli gâteau au chocolat. " Les repas préparés à Nîmes seront servis lundi aux résidents."C'était pour faire un geste, faire plaisir. On voulait faire quelque chose dans un lieu où les gens n'ont pas beaucoup de visites. Il n'y a pas de contacts et ce sont des situations très difficiles."

S'adapter à de nouvelles règles en cuisine

Comme tous les restaurants, le Duende est fermé. Le chef s'y rend toutefois depuis quelques semaines pour concocter des repas à emporter. C'est aussi l'occasion pour lui de s'habituer avec sa brigade aux nouvelles règles imposées par la crise du coronavirus. "Ça fait du bien de se retrouver. On travaille différemment, il n'y a pas de service donc les journées sont un peu différentes. On les rend agréables comme on peut malgré les masques. On essaie de s'adapter au maximum : quand on goûte, on change les cuillères à chaque fois, on se lave les mains régulièrement, on désinfecte tout ce qu'on utilise avant et après. On n'est pas nombreux, c'est plus facile." Le chef espère que le restaurant rouvrira bientôt. Dans quelles conditions ? Il l'ignore. Il confie avoir profité du confinement pour penser à de nouvelles recettes.