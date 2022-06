Ancien candidat de l'émission top Chef, présentateur de La Meilleure Boulangerie de France, Norbert Tarayre est un cuisinier reconnu. Il sera l'invité de choix du prochain salon de la Gastronomie et des Vins, prévu du 18 au 20 novembre à Châteauroux.

Le chef Norbert Tarayre invité de marque du salon de la Gastronomie et des Vins de Châteauroux

Son franc-parler, ses recettes inventives et son émotion auront marqué les plus fidèles téléspectateurs de l'émission culinaire Top Chef. Norbert Tarayre est depuis devenu un cuisinier reconnu, à la tête de cinq établissements en France. Il participe aussi régulièrement à des émissions télévisées. Nul doute que sa notoriété attirera de nombreux curieux dans les allées du salon de la Gastronomie et des Vins, qui se déroulera au Hall des expositions de Belle-Isle du 18 au 20 novembre 2022. Norbert Tarayre sera en effet l'invité de choix de la 24e édition de cet événement.

Il sera présent le dimanche, de 14h30 à 17h30. Il ira sur les différents stands et participera également à une séance de dédicaces.