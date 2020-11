Le chef sarthois Camille Constantin appelle à "acheter les repas de fêtes de fin d'année au restaurant"

Alors que les restaurants ne risquent pas de rouvrir avant la fin de l'année, le chef sarthois Camille Constantin lance un appel à la solidarité et appelle à commander les repas des fêtes de fin d'année chez les restaurants et les traiteurs pour les soutenir.

C'est un cri du coeur, un appel à l'aide et à la solidarité. Le chef du Moulin des Quatre Saisons Camille Constantin à la Flèche appelle les Sarthois à acheter leurs repas des fêtes de fin d'année chez les traiteurs et les restaurants.

Une manière de soutenir la filière déjà très éprouvée par le confinement, alors que les restaurants ne devraient pas rouvrir avant le début 2021.

"Faites travailler les restaurateurs et les traiteurs pour Noël. Pensez à tous ces gens qui ont besoin de vous ! C'est un cri de guerre car je suis révolté !", commence Camille Constantin avec colère.

Faire vivre les restaurants et les traiteurs

"Cette année, essayez dans la mesure du possible de limiter le 'fait maison' à table pour les fêtes. Aujourd'hui il faut tous faire un effort, allez vers les restaurateurs et les traiteurs qui vous proposent tous ces plats à emporter pour avoir de la joie à table et le moins de choses possibles à faire", continue le chef du restaurant le Moulin des Quatre Saisons, à la Flèche.

Les fêtes de fin d'année étant extrêmement importantes pour les chiffres d'affaires des restaurants et traiteurs. "Tout ce qui est sur vos tables à cette période est fabriqué dans des restaurants, des traiteurs, c'est le plus gros mois de l'année", rappelle M. Constantin.

Abandon du gouvernement ?

Camille Constantin ne s'attend pas à rouvrir en 2020, et est très en colère contre le gouvernement. "Les aides proposées ne suffisent pas, on est bien en dessous de ce dont nous avons besoin ! Nous sommes en première ligne et désarmés face à ce confinement, les restaurateurs se font littéralement abattre.", enrage-t-il.

"En Allemagne, les aides sont autrement plus conséquentes. : 75% du chiffre d'affaires de novembre 2019 leur est garanti. Cela montre le respect pour les restaurants, et une volonté de sauver l'économie. En France nous sommes en train de dilapider des années et des années d'économie pour rester à flots", poursuit Camille Constantin.

"Notre trésorerie est bonne, et l'argent qu'on a injecté dans l'entreprise est en train de fondre comme de la neige au soleil, _c'est 26 ans de travail_", conclut-t-il.