Le chemin du carreau de Lanes à Nîmes sera entièrement réamménagé d'ici à deux ans

De quoi ruer des sabots. Ceux qui l’empruntent quotidiennement connaissent l'exiguïté et les difficultés de croisement du chemin du Carreau de Lanes. Une liaison secondaire entre la route de Sauve et celle de Caveirac (et qui sert souvent de raccourci pour rejoindre l’hôpital Carémau). Ce chemin se situe dans un secteur en pleine urbanisation, 745 nouveaux logements sont programmés à terme. Les opérations des Petit Védelin et Mas de Védelin.

Une vaste opération en deux phases

La première tranche des travaux d’aménagement urbain a débuté ce lundi. Elle devrait durer 12 mois. L'ancien chemin agricole passera de 3 à 10 mètres de large, il accueillera à terme une chaussée de 5,8 mètres de large, un mini trottoir technique comprenant l’éclairage public et une voie verte de proximité, pouvant accueillir vélos et piétons.

La deuxième phase en 2022

La réalisation d’un carrefour à giratoire équipé de deux arrêts de bus sera programmée ensuite, pour un démarrage envisagé au 2ème semestre 2022. Cette phase sera plus courte et devrait durer six mois et devraient démarrer à l'automne. Un carrefour co-financé par le Département du Gard. Reste à obtenir les autorisations environnementales.

Des restrictions de circulation chemin du carreau de Lanes

Durant la première phase de travaux, la circulation routière sera interdite (exception faite pour les riverains qui pourront accéder à leur domicile). Pour la finalisation des travaux (la pose de la couche de roulement), interdiction totale mais les riverains recevront un courrier au préalable leur indiquant les modalités de circulation.