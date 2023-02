Le Cher aura son propre stand au salon de l'agriculture qui ouvre ses portes ce samedi

Trois producteurs différents seront présents chaque jour sur ce stand situé dans le hall 3. Le stand du Cher sera d'ailleurs à quelques mètres de celui de l'Indre, mais les deux départements n'ont pas réussi à monter une action commune.

Un stand de 27 m2, bien situé , avec du passage nous dit-on. Le décor évoquera la verdure et les jardins de l'abbaye de Noirlac. Le président de la chambre d'agriculture du Cher, attendait depuis longtemps cette belle vitrine sur les productions locales : " " On souhaite montrer une autre vision de ce que les gens découvrent lorsqu'ils passent à travers la champagne berrichonne sur l'autoroute " précise Etienne Gangneron " Ils voient ce paysage plat et ils ont l'impression que les productions sont aussi très monotones, alors que ce n'est pas le cas. On va évidemment mettre en avant nos vins AOC, nos fromages comme le crottin de Chavignol, mais aussi nos légumes, nos produits transformés. Tous nos savoir-faire seront présents durant la durée du salon. On veut monter toutes les agricultures : produits bio, certifiés et autres. J'attendais cette initiative du conseil départemental depuis longtemps."

Jacques Fleury, président du conseil départemental du Cher (à gauche) et Etienne Gangneron, président de la chambre d'agriculture du Cher © Radio France - Michel Benoit

Le Cher est le département qui concentre le plus de signes de qualité dans la région Centre Val de Loire (AOP, labels, etc...). Parmi les producteurs qui iront à Paris sur ce stand, Armelle Petit qui fait pousser, entre autres, des lentilles à Cornusse, près d'Avord : " On fabrique notre farine de lentilles qu'on transforme en gâteaux. Je vais également emmener des cookies à Paris. On fait des sablés, de la confiture de lentilles. Et on a une particularité : nos lentilles, on les congèle, on ne les gaze pas. Ainsi, elles gardent un meilleur goût en bouche et elles ne s'écrasent pas à la cuisson. On est fier de notre produit et de notre métier. J'aimerais bien toucher des restaurateurs en allant au salon, des restaurants à la recherche de produits différents. Je suis fière aussi de mon territoire et je n 'y vais pas pour vendre sur place. Je veux aussi montrer ce qu'est le Cher, grâce à mon sourire. C'est ce que les gens recherchent, c'est très important parce que c'est très dur de redémarrer après le covid."

La décoration du stand reprendra une image des jardins de l'abbaye de Noirlac © Radio France - Michel Benoit

Le président du département, Jacques Fleury a cependant un regret : que ce ne soit pas un stand commun Berry : " Ce n'est pas possible cette fois-ci, mais on avance. C'est un nouveau président dans l'Indre, comme moi dans le Cher et on fait des petits pas l'un vers l'autre. C'est vrai qu'il faut communiquer d'abord sur le Berry qui parle davantage aux gens que l'Indre ou le Cher qu'ils ne situent pas forcément. Je suis confiant pour l'avenir."

Le stand du Cher s'appelle donc logiquement le Cher en Berry et celui de l'Indre, l'Indre en Berry.