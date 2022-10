Le Cher et l'Indre maintiennent les départements en alerte sécheresse

Certes, il y a eu quelques averses en Berry ces dernières semaines. Mais cela est loin d'être suffisant pour recharger les réserves en eau.

L'Indre dans son ensemble en vigilance

Fait exceptionnel pour un mois d'octobre, la préfecture de l'Indre a donc décidé de prolonger la période de vigilance sécheresse. Tout le département est donc en vigilance. Particuliers, collectivités, entreprises, agriculteurs, tout le monde est donc appelé à limiter sa consommation d'eau : limiter l'arrosage des jardins, réduire l'irrigation ou encore chasser toutes les fuites d'eau par exemple.

La préfecture prévient que le début de remplissage des retenues de substitution, qui commence habituellement en novembre, ne pourra pas se faire tant que les cours d'eau n'ont pas dépassé les niveaux des seuils de restriction sécheresse.

Plusieurs bassins en situation d'alerte renforcée dans le Cher

La préfecture du Cher , de son côté, observe que certains bassins ont bénéficié des quelques pluie du début d'automne, permettant par exemple à la Loire de sortir de la situation de vigilance.

En revanche, le bassin du Cher est maintenu en situation de crise et l'Yèvre en amont de Bourges est désormais en situation d'alerte renforcée. L'Arnon amont et aval, l'Indre amont et la Théols passent, eux, en situation d'alerte.

Tous les autres bassins, à l'exception de la Loire, sont maintenus en vigilance.

Dans les bassins en situation d'alerte, et à plus forte raison dans ceux en situation d'alerte renforcée, il est interdit d'arroser les jardinières, d'arroser en journée les jardins et terrains de sport, de laver sa voiture ou encore de remplir sa piscine notamment.