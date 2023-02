Le Cher manque cruellement d'inspecteurs du travail

Deux inspectrices du travail seraient actuellement en activité dans le Cher. Le service a compté jusque 10 personnes il y a encore quelques années, mais les départs en retraite et les mutations, pas tous remplacés, ont abouti à cette situation que dénoncent aujourd'hui les syndicats.

"Il y a environ 5.000 entreprises dans le Cher. A deux, que voulez vous qu'elles fassent ? C'est comme écoper la mer à la cuillère !" s'énerve Yves Sinigaglia, ancien inspecteur du travail et représentant du syndicat Sud. "Chacune gère au plus 150 dossiers par an... Imaginez... à ce rythme là, une entreprise est contrôlée en gros tous les 10 ans. Et encore..."

Il faut dire que les missions des inspecteurs du travail sont lourdes : "Ce sont les gendarmes du droit du travail. Les inspecteurs sont en charge de contrôles le respect des normes de sécurité et d'hygiène, de faire respecter le droit du travail, de valider les licenciements des salariés protégés ou représentants du personnel, d'enquêter après les accidents du travail, etc" liste Pascal Buscail, co secrétaire de Solidaire 18.

"C'est inadmissible ! Ca fait du Cher une zone de non droit"

Les syndicats s'inquiètent des conséquences de cette situation : "Quand vous avez un employeur qui fait fi du droit du travail, il sait qu'il ne sera pas contrôlé. Tout est permis ! Certains employeurs se satisfont très bien de la pénurie d'inspecteurs du travail!" dénonce Pascal Buscail, qui dit avoir alerté à plusieurs reprises les services de la Préfecture sans obtenir de réponses.

Contactée, la Direction départementale du travail n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.