Le cheval Landais Étonnant forfait pour le Grand Prix d'Amérique

Il était l'un des favoris pour la course qui se dispute dimanche 29 janvier. Finalement, le Grand Prix d'Amérique se fera sans le cheval Landais Étonnant. Le cheval d'Escalans dans les Landes est forfait. Jeudi soir des analyses ont révélé que le trotteur aux deux millions d'euros de gain souffrait de la maladie de Lyme. Une maladie transmise par la piqûre de tique.

ⓘ Publicité

Sans Étonnant, le Grand Prix d'Amérique aura moins de saveur

Pour les fans d'Étonnant comme Isabelle Morano c'est un coup dur, une déception : "forcément on va regarder le Grand Prix en se disant Étonnant n'est pas là". C'est vrai ces derniers temps le cheval semblait un peu plus fatigué. "On espérait un peu plus mais on se disait que même si il ne gagnait pas certaines courses il gagnerait peut-être le prix d'Amérique" confie celle qui espère le revoir très vite en forme.

Timoko le père d'Étonnant souffrait lui aussi de Lyme

Isabelle peut d'autant plus espérer qu'avant Étonnant, le propre père de celui-ci, le champion Timoko avait lui aussi été diagnostiqué en décembre 2011. Trois semaines plus tard l'animal était de retour et remportait le Critérium Continental. "La première course qu'il fait après Lyme il gagne ! " souligne Jean-Luc Bès, du fan-club de Timoko. Il a bien suivi la carrière de ce champion, le troisième trotteur le plus riche de l'histoire mondiale des courses hippiques. Timoko, malade à 5 ans, continuera les belles courses jusqu'à ses 10 ans : "il a gagné plusieurs grandes courses comme l'Elitlopett, la Critérium de la côte d'Azur, à Cagnes aussi" raconte Jean-Luc Bès.

La maladie peut avoir une très grandes variétés de symptômes : de la fièvre, une boiterie intermittente, une sensibilité musculaire, ou même de la dépression, elle peut littéralement crucifier la carrière d'un cheval mais pas nécessairement car chaque animal réagit différemment.

Richard Westerink n'a, pour l'heure, pas donné suite à nos sollicitations.