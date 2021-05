Le cheval mayennais Docteur de Ballon en course pour le doublé dans le Grand Steeple-Chase à Auteuil

Ce dimanche, sur l'hippodrome d'Auteuil, le cheval mayennais Docteur de Ballon, entraîné à Senonnes, partira avec les faveurs du pronostic.Il sera en quête du doublé, après sa victoire l'an dernier, dans la plus grande course à obstacles française.

Un cheval mayennais favori de la plus grande course à obstacles française ce dimanche 23 mai sur l'hippodrome d'Auteuil.

Après sa victoire l'an dernier, Docteur de Ballon, c'est son nom, va tenter de réaliser le doublé dans le Grand Steeple-Chase de Paris, une course de 6 km, 23 obstacles à franchir, la principale difficulté mesure 1,70 m. Ce cheval est entraîné à Sennones dans le sud-ouest mayennais au sein de l'écurie de Louisa Carberry.

►►Revivez la victoire de Docteur de Ballon en 2020

Depuis la création du Grand Steeple, en 1874, seulement neuf chevaux ont réussi à remporter deux fois cette épreuve. Il s’agit de Wild Monarch (1878, 1879), Dandolo (1904, 1908), Ingré (1937, 1939), Lindor (1946, 1947), Huron (1969, 1970), Ucello II (1993, 1994), Kotkijet (2001, 2004), Princesse d’Anjou (2006, 2008) et So French (2016, 2017). Trois chevaux ont fait encore mieux en s’imposant à trois reprises dans le Grand Steeple : Hyères III (1964, 1965, 1966), Katko (1988, 1989, 1990) et Mid Dancer (2007, 2011, 2012).