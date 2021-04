Le chien de race préféré des habitants de la région PACA est le Staffordshire bull terrier

D'après les calculs de la Société centrale canine, plus de 14.000 chiots sont nés l'an dernier dans la région PACA. Des chiens de 150 races différentes nés chez un millier d'éleveurs différents. Et le chien le plus demandé dans la région est le Staffordshire bull terrier, suivi du berger australien, puis du berger belge.

Au niveau national, le berger australien est le chien de race préféré des Français. L'an dernier c'était l'année du R pour les chiens de race. Ruby a été le nom le plus donné pour les femelles et Rio pour les mâles. Cette année, c'est l'année du S.

La France compte près de sept millions de chiens dont 2,5 millions de chiens de race d'après la Société centrale canine.