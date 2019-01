Le Chiffre du Jour : le prix des vœux en Vaucluse

Discours, petits fours et parfois petits cadeaux mais les maires des petites communes de Vaucluse réduisent le budget entre 1000 et 1500 euros le budget de la cérémonie des vœux.

Vaucluse, France

Le chiffre du jour se situe entre 1 000 et 1 500 euros, le prix des vœux dans les petites communes de Vaucluse. La période des vœux officiels est aussi la saison des discours et des petits fours. Aujourd'hui monsieur le Maire présente ses vœux à à Mondragon. A Avignon, madame le maire rencontre les habitants. Demain ce seront les vœux du maire aux Taillades. Le président de le république lui a décidé de limiter toutes ses cérémonies de vœux. Plus de vœux au corps constitués, à la presse, aux autorités religieuses... Cette année, le président donne la priorité au grand débat avec des vœux dans une petite commune, Grand Bourgtheroulde, 3.700 habitants dans l'Eure.

Pas d'animation, pizzas et pissaladières préparées par la cantine scolaire

1 000 euros, c'est le prix à ne pas dépasser à Athen des Paluds. La mairie annonce qu'elle fait à l'économie : pas d'animation mais quand même un buffet et 300 euros pour des petits cadeaux, des stylos ou une fleur pour les habitants qui viennent à cette cérémonie de voeux. A Piolenc, pas de cadeau mais la mairie monte jusqu'à 1 500 euros pour ces vœux 2019. La mairie détaille sans problème la facture : 450 euros pour la société qui filmé les chantiers de la commune avec un drone, 400 euros de location de projecteur pour le film. Les pizzas et pissaladières du vin d'honneur sont préparés par la cantine scolaire. La ville s'est fait offrir le dessin de la carte de vœux par une entreprise locale. 1 700 cartons ont été tiré, comptez 100 euros. C'est la police municipale qui les a distribué dans les boites aux lettres des piolençois. Dans ces petites communes, pas de problème pour donner la facture des voeux. En revanche, plus la taille de la commune grandit, moins on parle du budget vœux. France Bleu Vaucluse attend toujours des réponses des grosses mairies de Vaucluse qui rassemblent parfois plusieurs centaines de personnes pour leurs vœux. Certaines institutions qui ont carrément un agenda pour les vœux : c'est le cas de la région PACA. Aujourd'hui, la région présente ses vœux à la presse. France Bleu Vaucluse s'interroge encore sur l'utilité de ces vœux à la presse... et sur leur coûts.