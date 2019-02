Le Chihuahua reste le chien préféré des habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur

PACA, France

Il est tout petit mais il reste le chouchou des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le Chihuahua garde la première place au classement des chiens de race enregistré en 2018 au LOF (Livre des origines français de la Société centrale canine). L'an dernier, 785 inscriptions de cette race ont été répertoriées. "Le Chihuahua a beaucoup de succès dans les zones à forte densité de population, explique André Varlet, un des responsables de la Société centrale canine. Là ou il y a beaucoup de personnes âgées, les chiens de compagnie sont davantage représentés alors qu'en zone rurale, on va trouver plus de chiens de chasse ou de chiens de berger".

À poil court ou à poil long, le Chihuahua est le plus petit chien du monde. "Il pèse entre 1 et 3 kg et mesure entre 16 et 21 cm, précise Edith Cortés, à la tête de l'élevage des Moulins de Saint-Roch à Marseille. On peut même le transporter dans un sac. Dans la région, les maisons sont petites et on n'a pas trop de place. Et lui tient peu de place. Sauf dans nos cœurs."

Le berger belge arrive deuxième

Sur le podium des naissances de chiens de race en PACA, la deuxième place est occupée par le berger belge avec 605 inscriptions au fichier LOF. "Il était premier au niveau national en 2017, rappelle André Varlet. Mais il reste très populaire. C'est le chien du Raid".

L'English Staffordshire terrier arrive troisième avec 512 inscriptions. Au classement national du LOF 2018 , le berger australien est pour le première fois le chien de race avec le plus de naissances sur le territoire français avec 12.906 inscriptions.