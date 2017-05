Le chômage en forte baisse en Dordogne en avril

Après une forte hausse en mars, le chômage a baissé de 1,4% en Dordogne au mois d'avril.

Le chômage est repassé sous la barre des 3,5 millions d'emplois de catégorie A au mois d'avril. Une baisse de 1% sur un mois. En Dordogne, le nombre de demandeurs d'emploi a fortement diminué. Alors qu'en février et mars Pôle Emploi enregistrait une hausse de 2% du chômage, entre mars et avril on note une baisse de 1,4%. Il y aurait 21.020 chômeurs de catégorie A (sans aucun emploi) dans le département.

Des chiffres à interpréter avec prudence

Des chiffres à interpréter avec prudence. Si le nombre de chômeurs sans aucune activité est en forte baisse dans le département, notamment chez les jeunes (-3;3%), dans les autres catégories on constate une hausse du chômage. Il y aurait donc plus de demandeurs d'emploi occupés par de petits contrats ou des missions d'intérim. Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi depuis plus d'un an a également augmenté (+1,8%)