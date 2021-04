Le CHRU de Tours a financé une dizaine de projets grâce aux 516.000 euros de dons récoltés en 2020

Une cagnotte solidaire avait été mise en place par le Fonds de dotation du CHRU de Tours en mars 2020 en faveur des soignants et des malades. Elle a rapporté plus de 500.000 euros et a permis de concrétiser une dizaine de projets pour rompre l'isolement des malades. D'autres projets sont en cours.