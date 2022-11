Le chrysanthème reste la star de la Toussaint

Il est 6h45 ce mardi 1er novembre au cimetière de Dijon. Jérôme gare son énorme pick-up à côté de sa serre, installée ponctuellement pendant la Toussaint. Il nous explique d'emblée qu'il y a encore quelques années, une cinquantaine de producteurs et vendeurs de chrysanthèmes se retrouvaient tous les ans, pour quelques jours de vente fructueuse. Aujourd'hui, ils ne sont plus que cinq à se partager le marché, face à l'entrée principale du cimetière. Les clients sont moins nombreux, mais la qualité des chrysanthèmes est toujours excellente.

Le chrysanthème est une plante millénaire, connue de tous

Etymologiquement, cette plante originaire d'Asie signifie : La fleur d'or. En France, c'est un navigateur français, Pierre-Louis Blancard, qui rapporte quelques plants de Chine, en 1789. Dès lors, les premières cultures de chrysanthèmes se développent dans le sud de la France. Mais il faut attendre le 1er anniversaire de l'armistice de 1918 pour voir ces plantes fleurir les tombes des soldats, morts pour la France. En fonction des pays du Monde, le symbole du chrysanthème est différent. En Orient et Extrême-Orient, il représente la longévité, l'immortalité, le bonheur. En France, surnommé : "La marguerite des morts", il représente le deuil et le recueillement. A noter que les citoyens plébiscitent toujours autant cette plante. Des millions de chrysanthèmes sont vendus chaque année, en seulement quelques jours.

Une plante spécifique, familiale, unique en son genre

Retrouver le chrysanthème sur les tombes pour la Toussaint, n'est pas un hasard. Il a toutes les caractéristiques pour fleurir durant la Toussaint et la commémoration des défunts. Planté au printemps, le chrysanthème, qui résiste assez bien au gel, arrive à maturité en automne, pour le plus grand plaisir des clients. Jérôme a lui, embarqué toute sa famille dans l'aventure Chrysanthème : son fils Raphaël, et sa fille Louisa, l'aident pour la saison. Raphaël sera du côté de Beaune, Louisa sera elle toute la journée à Dijon pour conseiller au mieux ses clients. Rendez-vous donc au cimetière, vous y trouverez votre bonheur floral.

