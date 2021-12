Le CHU d'Amiens recycle les masques chirurgicaux des personnels et des patients

Le CHU Amiens Picardie se lance dans le recyclage des masques jetables : c'est l'un des premiers établissements en France à se lancer. Ces fameux masques chirurgicaux, très souvent bleu pâle, entrés dans notre quotidien depuis le début de la pandémie de Covid. 120 points de collecte, sous forme de boîtes en carton, sont installés en tout sur trois sites : le site sud, nord et St Victor du CHU depuis début novembre 2021.

7,5 millions de masques en 2020, l'équivalent de la distance Paris-Madrid

Car tous ces masques jetables représentent un véritable enjeu climatique : "7,5 millions ont été jetés rien qu'au CHU d'Amiens en 2020 : mis bout à bout, _cela fait 1300 kilomètres_, soit la distance Paris-Madrid", détaille Imad Fakhri, ingénieur logistique au CHU.

Alors début 2021, le CHU planche sur un projet : 120 boîtes en carton ont été installées début novembre pour le recyclage, à des points stratégiques. "Les entrées, les sorties, près du vestiaire des personnels ou encore près des bureaux des administratifs", détaille Imad Fakhri.

120 collecteurs de ce type ont été installés sur trois sites du CHU d'Amiens. © Radio France - Jeanne Daucé

Une matière réutilisée dans l'industrie automobile

Chaque employé de l'hôpital - le CHU en compte 6.000 - change de masque toutes les 4 heures. Il faut ajouter les patients et les visteurs à ce nombre. De fait, les boîtes, qui peuvent contenir 750 masques, sont vite remplies. Elles sont ensuite envoyées dans une usine près de Lille : "Le collecteur est envoyé tel quel, on ne touche pas les masques. Ensuite, notre partenaire commence un processus de désinfection du masque, qui permet de ressortir le polypropylène, une matière plastique. On retire la tige en fer. Ensuite, il y a un processus de régénération de la matière. Ensuite, cette matière est réutilisée dans l'industrie automobile, notamment pour faire des pare-chocs", conclut l'ingénieur en charge de la logisitique au CHU d'Amiens.

Pour l'heure, les élastiques et le fil de fer des masques ne sont pas recyclés. Le CHU d'Amiens ambitionne de pérenniser ce système après la pandémie de Covid, là où le masque est obligatoire en permanence comme dans les blocs opératoires.