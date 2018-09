Montpellier, France

Manon Dessolin et Rémi Dallard ont le sourire. Six mois après avoir lancé une pétition pour l'ouverture d'une maison des parents au CHU de Montpellier, ils sont en passe d'être entendus. La direction de l'hôpital a dévoilé ce mardi les premiers pas d'un projet de maison familiale à quelques mètres seulement du CHU. Un grand bâtiment de 1200m2 qui comptera une vingtaine de chambres familiales, mais aussi des zones de détente et de jeux avec bibliothèque, salle de réunion ou espace de bien-être. Pour l'inauguration il va encore falloir attendre : pour l'heure, seul le terrain a été trouvé.

Les patients et les associations débordées

Les plans du futur bâtiment n'ont pas encore été réalisés, le budget n'a pas encore été arrêté, mais pour Rémi Dallard et Manon Dessolin, c'est déjà une victoire. Leur petite Clarisse, aujourd'hui 9 mois, a passé plusieurs semaines à l'hôpital de Montpellier. Sans lieu d'accueil ouvert, le couple, originaire d’Ardèche, avait eu des difficultés à trouver un logement abordable et perenne à Montpellier.

"Le projet a l'air vraiment top, se réjouit Manon Dessolin. On est très contents et très émus, de savoir que les autres parents n'auront pas à vivre ce qu'on a vécu, on a même vu des parents dormir dans les couloirs ou dans leur voiture. _C'est un soulagement_."

Une situation connue des services hospitaliers, mais le projet a mis beaucoup de temps à émerger. Cela fait plusieurs années qu'une réflexion est menée, sans avoir jamais pu être concrétisée jusqu'à la pétition du mois de mars dernier.

"Il y a avait un manque criant de solutions, déplore Guillaume du Chaffaut, le directeur général adjoint du CHU. Les associations et les assistantes sociales faisaient du mieux qu'elles pouvaient, mais la _demande était trop importante_."

"Historiquement on ne considérait pas la famille comme thérapeutique. Or la présence des parents est soignante, c'est important qu'ils puissent aller et venir sereinement, détaille Claire Jaendale, médecin au pôle pédiatrie de l'hôpital de Montpellier, impliquée dans le projet. Dans de nombreux CHU il y a déjà ce genre de structures dont on sait qu'elles sont _fondamentales pour la guérison_. C'est quelque chose qui manque dans la région."

Un appel au don a été lancé

Pour le financement de la structure, le CHU va devoir passer par un fond de dotation, le Fonds Guilhem. Une organisation plus habituée à financer du matériel et des projets de recherche. Guillaume du Chaffaut, qui préside le Fonds, a choisi de concentrer les dons sur le projet de maison des parents, une "urgence" : "Quand nous avons des enfants hospitalisés, nous avons toute la famille qui souffre avec eux. On doit se tourner vers eux avec beaucoup d'humanité, de disponibilité, d’accueil, pour qu'ils soient les bienvenues avec leurs enfants. Pour cela nous avons besoin de tout le monde...il n'y a pas de petit don, et c'est important pour les équipes de se savoir soutenues par toute une communauté."

Les dons peuvent être envoyés par des particuliers et des entreprises. Deux groupes ont déjà accepté de participer : la Banque Populaire du sud, ainsi que l'aménageur Angelotti Promotion, le second va réaliser l'avant projet.

Pour contribuer à la construction de la maison des parents, des dons peuvent être faits via le site du CHU ou par l'association Avec Clarisse, créée par Manon et Rémi.