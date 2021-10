Le CHU de Saint-Étienne réintègre des agents hospitaliers non vaccinés contre le Covid-19

Ils avaient obtenu une première victoire après cette décision du tribunal administratif de Lyon. Trois agents hospitaliers ligériens, non vaccinés contre le Covid-19, ont finalement pu retourner au travail et réintégrer le Centre hospitalier de Roanne et le CHU de Saint-Étienne.