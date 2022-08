Le cimetière d'Ambrières-les-Vallées, dans le Nord-Mayenne, regorge d'histoires étonnantes

Les cimetières ont souvent des histoires très singulières à raconter : France Bleu Mayenne vous en propose certaines tout au long du mois d'août dans sa série d'été. Le cimetière d'Ambrières-les-Vallées, dans le Nord-Mayenne, fait partie des cimetières où l'histoire de la commune est très présente dans les allées. De nombreuses personnalités y reposent mais encore faut-il le savoir car l'inscription de plusieurs tombes sont effacées. Certains habitants d'Ambrières-les-Vallées, comme Didier Lorieul, connaissent cette histoire par cœur. Il a été marbrier pendant des dizaines d'années, tout comme son père et son grand-père avant lui. "C'est la troisième génération de marbrier à Ambrières, donc le cimetière d'Ambrières, on connaît bien", affirme ce marbrier à la retraite.

Un recordman du monde enterré à Ambrières

Didier Lorieul a été marbrier pendant 30 ans à Ambrières-les-Vallées, il connaît le cimetière comme sa poche et se dirige sans réfléchir vers les tombes les plus connues. "Ce cimetière a été transféré dans les années 1 880. Il était à côté de l'église et donc il a été transféré ici à cet emplacement là", commence-t-il en approchant la tombe de la famille Sillard. "Jean-Marie Sillard (1867-1944) était un gros entrepreneur de BTP. C'est lui qui a construit la mairie actuelle et il a fait des gros chantiers à l'étranger, dont le port de Buenos Aires", retrace Didier Lorieul.

Dans cette chapelle reposent les parents de Jacques Foccart, le bras droit du général De Gaulle. - Guy Ménard

Un peu plus loin dans la partie ancienne du cimetière, se dresse la chapelle Foccart. C'est ici que reposent les parents de Jacques Foccart, "c'était le bras droit de Monsieur de Gaulle pour les rapports avec tous les tous les pays africains", décrit Didier Lorieul. Il ajoute : "Par contre, lui n'est pas enterré ici". Parmi les tombes les plus anciennes, il y a également celle de l'évêque René Fée : il est né à Ambrières et a exercé à Malacca en Malaisie, jusqu'à son décès en 1904.

Dans le cimetière d'Ambrières-les-Vallées, on trouve aussi le tombeau de la famille Gasseau. "Il est décédé pendant la guerre 14-18. Il était recordman du monde de la force des mains, donc il pliait un fer à cheval avec ses mains. Et puis il a été champion de la Mayenne et après champion du monde de la force des mains", explique l'ancien marbrier.