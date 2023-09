Le "cimetière des fous" ne sera pas recouvert par la déviation d'Évreux

C'est un grand ouf de soulagement poussé par les familles et les associations à l'annonce ce mardi de la solution trouvée par l'État pour l'avenir de l'ancien cimetière du Nouvel Hôpital de Navarre à Évreux. Le cimetière, dans lequel des inhumations ont eu lieu depuis 1866 et jusqu'au milieu des années 70, se trouve en effet sur le tracé de la future déviation sud-ouest d'Évreux, et était menacé d'ensevelissement par le chantier. "Au départ, le projet constituait plutôt à recouvrir l'ancien cimetière de Navarre par la déviation d'Évreux" rappelle le préfet de l'Eure Simon Babre mais "deux éléments ont fait que le scénario a changé : d'une part l'émotion exprimée par des habitants d'Évreux, des familles de défunts et aussi des associations. On a aussi considéré qu'il pouvait y avoir un intérêt scientifique" poursuit le représentant de l'État.

Des fouilles archéologiques et des exhumations

La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie(DREAL), en tant que maître d'ouvrage de la déviation sud-ouest d'Évreux va lancer deux appels d'offres. Le premier, déjà lancé, concerne les fouilles archéologiques. "150 à 200 emplacements funéraires feront l'objet d'un traitement archéologique spécifique et d'une étude d'environ deux ans" indique Hélène Regnouard, responsable de la division maîtrise d'ouvrage des projets routiers à la DREAL de Normandie. L'opérateur archéologique retenu accompagnera également la deuxième phase, "le marché d'exhumations de l'ensemble des emplacements funéraires qui n'auront pas fait l'objet de fouilles".

Construit en 1866 lors de l'épidémie de choléra qui a sévi à Évreux et plus particulièrement à la gare de tri de Navarre, ce cimetière, appelé alors "le champ du repos" compte actuellement 481 tombes et "1675 personnes y ont été inhumées" rappelle Stéphanie Auger, la présidente du comité de surveillance du Nouvel hôpital de Navarre. Le terrain, d'une superficie de 2700 mètres carrés, en lisière de forêt, a été acquis par l'état en juillet 2010 pour le chantier de la future déviation.

Une opération unique en France

De mémoire d'archéologue, jamais une telle opération n'a été menée en France, c'est "un unicum" pour Philippe Fajon, ingénieur de recherches à la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, "d'abord parce que les cimetières d'hôpital psychiatrique sont assez peu nombreux. C'est en général des sites qu'on laisse dormir tranquille. On n'y touche pas. On n'a jamais l'occasion de fouiller des cimetières qui s'étendent jusque dans le courant du XXe siècle" car "on considère que ce n'est pas vraiment de l'archéologie alors qu'il y a beaucoup de choses à apprendre que les archives ne nous disent pas".

Une étude sera menée au moins jusqu'à 2026 sur 150 à 200 sépultures.

Associations et familles satisfaites

Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure et spécialiste du droit funéraire, dit "avec le préfet avoir été touchée par l'émotion qui a entouré ce phénomène, une émotion sociale, du fait que des gens qui avaient été malades, qui avaient été considérés comme des indigents, parfois même des fous, pouvaient simplement être recouverts par un remblai de deux fois deux voies alors que l'idée, c'était de les laisser reposer en paix".

Il a fallu deux ans de réflexion collective pour arriver à cette solution. De quoi contenter Caroline Menestrot, dont la grand-mère Fanny Mélich a été inhumée à l'ancien cimetière de l'hôpital de Navarre en 1958. "Il y a six mois, on ignorait l'existence de ma grand-mère" raconte-t-elle. Ce sont des élèves du Lycée Senghor d'Évreux qui ont retrouvé la trace de son aïeule . La famille a décidé de récupérer la dépouille de la rescapée d'Auschwitz pour lui offrir une sépulture digne.

Alexandra Sobczak , la présidente de l'association Urgences patrimoine, s'était battue bec et ongles pour la sauvegarde du cimetière et n'attendait pas à une telle solution : "J'étais persuadée qu'on allait nous annoncer que l'ensevelissement du cimetière, franchement c'est génial. C'est la joie, le bonheur" souffle-t-elle, saluant le travail collectif car "pour nous, être recouvert par du bitume, c'était super glauque et inconcevable".

Deux mois pour récupérer les dépouilles

Le maire d'Évreux, Guy Lefrand, prendra prochainement un arrêté pour autoriser l'exhumation des défunts et "après, on organisera les exhumations au cimetière de Navarre où on a actuellement deux puits de dispersion de cendres qui vont être réservés" explique France Bariller, adjoint au maire en charge des affaires générales, de l'état civil, des décès et des cimetières, et "on fera une cérémonie avec tous les exhumés passés par la crémation. On dispersera ces cendres et on fera une stèle, on y mettra les noms".

En 1994, la Ville d'Évreux avait déjà pris un arrêté municipal invitant les familles dont des proches sont enterrés au cimetière à se rapprocher de la mairie. Depuis, soixante-dix dépouilles ont été transférées vers un autre lieu de sépulture. Au mois d'octobre et pour une durée de deux mois, la Ville lancera une campagne de communication, notamment sur les réseaux sociaux.

Les frais d'exhumation, de crémation et de dispersion des cendres, pour les défunts dont les familles ne seront pas retrouvées, seront intégralement pris en charge par l'État.