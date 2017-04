Le cinéma d'Epernay s'offre un coup de jeune

A partir du mois de juillet, le Palace entame un chantier d'un an. Une nouvelle salle sera créée, le hall sera refait, la façade ravalée... etc. Des travaux qui se feront par phases, pour permettre au cinéma de continuer à fonctionner.

Après le cinéma Gaumont de la place d'Erlon à Reims, c'est au tour du Palace d'Epernay de se lancer dans de grands travaux. Des rénovations prévues pour durer un an (à partir de juillet 2017) et qui se feront par phases, explique le directeur du Palace Daniel Castaner : "On a deux bâtiments, donc pendant qu'on travaille sur l'un, l'autre fonctionnera normalement". Les Sparnaciens pourront ainsi continuer à se faire une toile. "On limitera simplement les séances en journée, pendant le gros des travaux".

Une rénovation complète

Tout est né de l'obligation de rendre le bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite "Quitte à faire des travaux, on s'est dit qu'on allait avoir un projet plus ambitieux", confie Daniel Castaner. Le projet final prévoit d'abord un ravalement de façade: l'architecte en charge du dossier, Gilbert Long, compte y graver quelques bulles de champagne pour rappeler l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco.

A l'intérieur aussi la transformation promet d'être spectaculaire: le hall va doubler de volume et pourra accueillir des expositions ponctuelles. Toutes les salles de projection seront désormais en gradins et une nouvelle salle, la septième, sera créée. "Il y a cinq ans, 500 films sortaient chaque année, aujourd'hui c'est 700, donc il nous fallait une salle supplémentaire pour faire face à cela", explique Daniel Castaner. Le Palace mise aussi sur la technologie de pointe en équipant une des salles d'une projection laser et du système de son Dolby Atmos "C'est une nouvelle technique de son immersif très impressionnant", explique le directeur du cinéma.

Le cinéma a aussi racheté une friche de la SNCF

Situé tout près de la gare d'Epernay, Le Palace a l'intention de s'étendre. Une friche appartenant à la SNCF a été rachetée "On va y construire un bâtiment pour installer tout l'administratif du cinéma". Mais l'ambition de Daniel Castaner est également de transformer l'environnement du cinéma et de créer un lien de part et d'autre de la gare : "Les anciens ateliers SNCF vont être réhabiliter, des commerces et des habitations y seront créés. Donc en investissant cette ancienne friche, Le Palace sera ouvert à la fois boulevard de la Motte et à la fois sur ce nouveau quartier", précise Daniel Castaner.

Tous ces travaux coûteront 4,2 millions d'euros, mais le directeur du Palace affirme que le prix du ticket d'entrée n'augmentera pas... en tout cas "pas pour le moment".