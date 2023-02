Le cinéma de Ribérac en Dordogne rouvre ses portes, huit mois après la violente tempête de grêle

Le cinéma Max Linder de Ribérac en Dordogne a joué la carte des trois A pour sa réouverture ce mercredi 22 février 2023 : Astérix, Avatar et Alibi.com. Huit mois après la violente tempête de grêle qui a frappé Ribérac et ses environs, l'établissement municipal a accueilli 32 spectateurs lors de sa première séance à 15 heures, dans une salle de 310 sièges. Un redémarrage en douceur, pour des spectateurs impatients de retrouver leur salle. "Ça fait plaisir, ça faisait long !" soupire une Ribéracoise qui n'a toujours pas pu réintégrer sa maison. On allait à Périgueux, mais on préfère venir à Ribérac. Nous, on attend encore de retourner chez nous. J'espère que d'ici quelques semaines, ce sera terminé".

ⓘ Publicité

Benoît Leques projectionniste et Benoît Courarie, animateur projectionniste au cinéma Max Linder © Radio France - Emmanuel Claverie

De gros dégâts

Il aura fallu huit mois et 250.000 euros de travaux pour remettre en état le cinéma Max Linder, qui existe depuis 1989 et qui habituellement accueille entre 23.000 et 26.000 spectateurs chaque année. "La toiture en ardoise a été totalement dévastée, rappelle Benoît Courarie, animateur et projectionniste. Il a fallu refaire les plafonds à l'intérieur de la salle qui étaient un peu touchés", sans oublier la verrière de l'entrée. Nous avons effectué une semi-ouverture au mois de décembre pendant une semaine, mais pour des raisons de sécurité, nous avons préféré refermer. Il y avait encore des échafaudages autour du cinéma. Ce n'était pas forcément évident pour les spectateurs, même pour nous. Mais là, cette fois, c'est bon, tout est ok. On peut accueillir le public sans souci" se réjouit-il*.*

Le cinéma Max Linder © Radio France - Emmanuel Claverie

Huit mois après, la ville reste meurtrie

Le maire de Ribérac se réjouit de cette réouverture. "C'est une grande satisfaction et un beau symbole aussi, sourit Nicolas Platon. Le cinéma a été le vecteur le plus réclamé par les Ribéracois depuis plusieurs mois. Avec le Covid et après la grêle, on a subi une véritable paralysie dans cette commune".

Mais si le cinéma rouvre, huit mois après les violentes intempéries, la commune reste meurtrie. "Nous n'avons pas terminé de panser nos plaies, regrette l'élu. C'est très facile à remarquer quand on arrive à Ribérac avec tous les bâtiments privés et toutes les maisons qui n'ont pas encore été recouvertes. On a eu heureusement un mois de janvier et un mois de février assez cléments, mais l'hiver n'est pas terminé, donc on est inquiet évidemment, par rapport aux intempéries à venir. On est inquiet aussi pour les retards qui sont enregistrés chez les habitants ici et qui sont vraiment dramatiques pour eux".

Lors de la première séance, un hommage a été rendu aux fidèles du cinéma Max Linder disparus pendant sa fermeture © Radio France - Emmanuel Claverie

Mais la mairie de Ribérac a encore du pain sur la planche, et pour plusieurs années. "De notre côté, nous avons 54 bâtiments publics comme le cinéma à remettre en état, précise Nicolas Platon. "Là, on entame depuis quelques jours la couverture de l'espace culturel, la salle polyvalente pour les Ribéracois qui connaissent. Ce lieu qui devrait rouvrir au public début mai". Les autres suivront, dans les mois, voire les années qui suivent.