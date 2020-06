Le cinéma de Tournon Saint Martin enfin doté d'un projecteur numérique

Depuis 4 ans, le cinéma de Tournon Saint-Martin ne peut plus projeter de film, faute de posséder du matériel adequat. Mais l'association qui gère le site a enfin réussi à convaincre les collectivités pour doter le cinéma d'un matériel dernier cri et lui redonner ainsi sa destinée première.

Les Fauteuils d'Orchestre patientent, et patientent encore, le Cercle Rouge de cuir usés pour certain Jusqu'à l'os, espérant à des Jours Meilleurs. Depuis quatre ans, depuis la Dernière Séance, le cinéma de Tournon Saint-Martin n'en a plus que le titre. La salle 1930, figée dans son décor, n'accueille plus que quelques dizaines de spectateurs, quelques soirs par trimestre, venus assister à une conférence, une pièce de théâtre, venus voir Le Chanteur ou Les Choristes. Quelques places payantes qui permettent de payer le chauffage, l'électricité. On est loin du Pactole. En tout cas rien qui permettent d'envisager d'acheter un projecteur numérique, seule solution pour que le cinéma puisse de nouveau proposer des projections. Bref, l'association vivote et périclite, le bureau en est réduit qu'à sa plus simple expression.

Mais il fallait Y croire encore car, Miracle ! la région Centre Val-de-Loire, la communauté de commune Brenne Val de Creuse et la ville de Tournon Saint-Martin ont décidé d’acquérir le fameux projecteur numérique et de le mettre gracieusement à la disposition de l'association.

"Deux samedis par mois, nous aurons des projections, à 15 h puis 20h. Nous ferons aussi quelques sorties nationales, et nous rajouterons des séances au moment de Noël par exemple" s'enthousiasme Jean Blanchard, le président de l'association.

Les autres samedis, ce sera théâtre ou spectacle vivant et les vendredis soirs seront réservés aux conférences.

Mais pour accueillir le public dans de bonnes conditions, la salle a besoin d'un grand coup de propre : "Nous devons peindre les dossiers des fauteuils et peindre les murs et les huisserie... Il faut aussi préparer l'installation du projecteur et créer une estrade pour la régie. Il y en a pour 8.000 euros..." énumère Jean Blanchard qui en appelle à la solidarité des entreprises locales.

Certes, c'est peut être pas L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Mais tout de même, cela promet des Jours Heureux.

PS : 11 titres de films se cachent dans ce texte...